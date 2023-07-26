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新州首創 州監聯手星巴克 培訓受刑人當咖啡師

編譯潘勛／綜合報導
星巴克與新澤西州矯正廳與合作，在獄中推出飲品調製訓練課程，協助受刑人出獄後重返社會。(美聯社)
星巴克與新澤西州矯正廳與合作，在獄中推出飲品調製訓練課程，協助受刑人出獄後重返社會。(美聯社)

星巴克(Starbucks)與新澤西州矯正廳(Department of Corrections)合作，在獄中推出為期九周的飲品調製訓練課程，協助受刑人結束刑期後重返社會；最近第一批五名男性在星巴克翠登(Trenton)店經理賈斯丁提安諾教導下已經學懂訣竅，順利結業。

「NJ.com」報導，那五名受刑人在新州首創的咖啡師培訓之下，學會咖啡調製、客服、保養設備、調配專門飲品的基本技巧；矯正廳官員表示，他們還在服刑之中，就接受這種要動手做的訓練。

這項技能培訓計畫始於5月1日，第一批學員已於6月28日結業。

矯正廳長維多利亞‧庫恩(Victoria Kuhn)表示，新州矯正廳就提供再融合服務給受刑人，讓他們受刑之間、之後，能在社會成功，堪稱名列前茅；矯正廳致力於提供受刑人能在實際世界使用的技巧及訓練，協助他們成為社區有生產力、能施展抱負的成員。

官員們表示，咖啡師培訓課程，是由矯正廳「社區投入推動方案科」(Office of Community Engagement Initiatives)自行發想，用意在讓再生人做喜歡的工作、取得可以過活的工資，「有意義地重返」社會。

出獄後要找到職業，經常是一大挑戰。司法統計局2021年公布的研究指出，三分之一由聯邦監獄出獄的人，四年內任何時間點都找不到就業機會。

學者指出，即使人出獄後能找到工作，要找到穩定、全職的工作，經常很困難；研究中的受訪者出獄四年內平均換了3.4個工作，很多人得兼差多份。

在新澤西，五位參加咖啡師訓練班的受刑人，都快由「花園州青年矯正機構」(Garden State Youth Correctional Facility)出獄。

獄方發言人表示，五位畢業學員都在36個月就將出獄期間，他們繳交求職函，經過面試及背景查核後，都被選中。

咖啡 新澤西州 星巴克

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