我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

賓州大主校區本地生 下學期學雜費漲2%

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州州立大學主校區，在這裡就讀的賓州本地生，下學年的學費將調漲2%。(賓州大官網)
賓州州立大學主校區，在這裡就讀的賓州本地生，下學年的學費將調漲2%。(賓州大官網)

賓州州立大學(Pennsylvania State University)金融、商業與資本計畫委員會通過新學費政策，就讀賓州大主校區的本州大學生，2023-24學年的學雜費將增加2%；大一、大二學生的學費將因此增至1萬9672元，大三、大四學生的學雜費調升比率則依學門而異。

但賓州居民若是在賓州大其餘19個聯邦校區就讀，學費則不受該計畫，學雜費落在1萬3966元到1萬5904元之間。

賓州州議會尚未批准挹注賓州大及其他三所受州政府補助的大學，包括天普大學(Temple University)、匹茲堡大學(University of Pittsburgh)和林肯大學(Lincoln University)，但賓州大已決定調漲學費。

州議會可能在9月前採取行動，共和黨議員向來促進州立大學提高透明度，而這些大學並不受賓州的知情權利法(Right to Know law)管轄，議員甚至呼籲大學凍結學費。

該校金融與商業副校長莎拉‧索恩戴克(Sara Thorndike)表示，賓州大預期將會獲得賓州民主黨籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)倡議的1700多萬元經費的7.1%，而若期待落空「也有計畫減少開銷」。

賓州大的本州籍學生占入學總人數約68%，而聯邦校區的外州大學生學雜費將漲1%，大學公園(University Park)校區的學費則將增加4%。

聯邦校區的學生目前學費介於2萬3044元到2萬6370元，大學公園校區的學費則為3萬8102元。

這項計畫也預計在2024-25學年以同樣幅度再調漲一次學費後凍結學費上漲，前提是政府在下學年度也會提供相同的經費挹注。

索恩戴克表示，這是賓州大兩年來首度調整學費，她說：「我們希望學生在決定就讀賓州大之前，知道他們要付多少學費。」

賓州 天普 民主黨

上一則

馬州蒙郡租金漲幅禁逾6% 明年4月生效

下一則

約會、求職網站詐騙頻傳 執法機構呼籲：勿輕易付款

延伸閱讀

用擴音器引導圍攻國會、冰鎬破窗… 賓州婦9罪成立

用擴音器引導圍攻國會、冰鎬破窗… 賓州婦9罪成立
州府重審 賓州近9.7萬居民喪失醫療白卡

州府重審 賓州近9.7萬居民喪失醫療白卡
為何狗狗叫不停？賓州夫妻出門查看 撞見逃獄殺人犯

為何狗狗叫不停？賓州夫妻出門查看 撞見逃獄殺人犯
賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤

賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年