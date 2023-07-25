賓州大主校區本地生 下學期學雜費漲2%

賓州州立大學主校區，在這裡就讀的賓州本地生，下學年的學費將調漲2%。(賓州大官網)

賓州 州立大學(Pennsylvania State University)金融、商業與資本計畫委員會通過新學費政策，就讀賓州大主校區的本州大學生，2023-24學年的學雜費將增加2%；大一、大二學生的學費將因此增至1萬9672元，大三、大四學生的學雜費調升比率則依學門而異。

但賓州居民若是在賓州大其餘19個聯邦校區就讀，學費則不受該計畫，學雜費落在1萬3966元到1萬5904元之間。

賓州州議會尚未批准挹注賓州大及其他三所受州政府補助的大學，包括天普 大學(Temple University)、匹茲堡大學(University of Pittsburgh)和林肯大學(Lincoln University)，但賓州大已決定調漲學費。

州議會可能在9月前採取行動，共和黨議員向來促進州立大學提高透明度，而這些大學並不受賓州的知情權利法(Right to Know law)管轄，議員甚至呼籲大學凍結學費。

該校金融與商業副校長莎拉‧索恩戴克(Sara Thorndike)表示，賓州大預期將會獲得賓州民主黨 籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)倡議的1700多萬元經費的7.1%，而若期待落空「也有計畫減少開銷」。

賓州大的本州籍學生占入學總人數約68%，而聯邦校區的外州大學生學雜費將漲1%，大學公園(University Park)校區的學費則將增加4%。

聯邦校區的學生目前學費介於2萬3044元到2萬6370元，大學公園校區的學費則為3萬8102元。

這項計畫也預計在2024-25學年以同樣幅度再調漲一次學費後凍結學費上漲，前提是政府在下學年度也會提供相同的經費挹注。

索恩戴克表示，這是賓州大兩年來首度調整學費，她說：「我們希望學生在決定就讀賓州大之前，知道他們要付多少學費。」