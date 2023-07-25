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新州學生遭安全帶勒死 校車導護員「不專心上班」被控罪

記者胡玉立／綜合報導
新澤西州一名27歲的校車隨車導護員出勤時戴著耳機貪看手機，沒注意到一名孩子被固定帶勒住喉嚨最後窒息死亡，因此被捕遭控過失殺人和危害兒童福利罪。(美聯社)
新澤西州一名27歲的校車隨車導護員出勤時戴著耳機貪看手機，沒注意到一名孩子被固定帶勒住喉嚨最後窒息死亡，因此被捕遭控過失殺人和危害兒童福利罪。(美聯社)

現年27歲的校車隨車導護員阿曼達·達維拉(Amanda Davila)本月17日出勤時，戴著耳機貪看手機，沒注意到負責照顧的一名孩子被座位上的固定帶勒住喉嚨、最後窒息而死；達維拉兩天後被逮捕，上周被新澤西州薩默塞特郡(Somerset County)檢察官指控犯下二級過失殺人罪和二級危害兒童福利罪。

不幸死亡的孩子是一名無法說話、坐輪椅的六歲身障女孩法雅·威廉斯(Faja Williams)，學生們當時正前往參加新州富蘭克林鎮暑期教學活動。由於路面崎嶇顛簸，威廉斯從座位上滑了下來，坐在校車前方的達維拉當時戴著耳塞式耳機看手機，渾然不知威廉斯被輪椅的固定帶緊緊勒住喉嚨。

當局表示，達維拉雙耳戴著耳機使用手機，違反「政策和程序」。

威廉斯的母親、38歲的納吉瑪·納許(Najmah Nash)說，她仍在試著接受女兒的死亡；「我覺得這一切很不真實，有時會覺得自己快撐不住了。」

納許說，17日上午九點剛過，她就接到電話說孩子已「沒了反應」，急救人員正在為她進行心肺復甦術(CPR)。威廉斯後來送醫宣告不治。納許得知校車導護員在事件發生時正戴著耳機滑手機，大感震驚，她說：「這非常傷人，非常惡劣。」

威廉斯患有伊曼紐爾綜合症(Emanuel syndrome)，這是一種破壞發育的罕見染色體疾病；患者無法以預期速度生長，部分患者還有嚴重智力障礙。但納許表示，女兒生前雖無法說話或行走，仍會「發出嬰兒般的歡快聲音，充滿生命力和歡樂」。

納許敦促教育委員會徹底審查與學校簽約的運輸業者，「確保他們照顧好我們的孩子，」她說：「父母能做的真的不多。」

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