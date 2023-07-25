我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

取得新州大麻執照 社會公平申請人比率偏低

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州大麻監管委員會18日集會激辯如何促進市場多元化，及促進市場公平。(路透)
新澤西州大麻監管委員會18日集會激辯如何促進市場多元化，及促進市場公平。(路透)

新澤西州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission, CRC)批准數十家大麻產業營運後，上周激辯如何促進市場多元化，並承認阻礙合法市場成長的各項挑戰。 

CRC委員會主席黛安娜·烏埃努(Dianna Houenou)在月會中，羅列市府批准、取得房地產與缺乏充足資金等延宕批准的最大阻礙。

儘管CRC批准近50家企業種植、製造與銷售大麻，但四名委員的對話環繞缺乏非裔、西語裔和原民業者，尤其是那些有大麻前科或生活在受毒品戰影響最鉅區域的人。

CRC數據顯示，今年初以來，將近1000名「社會公平申請人」(social equity applicants)之中，只有不到25%的申請人獲准。

新澤西州法對「社會公平申請人」的定義為，曾因大麻犯罪而被逮捕和監禁的對象，以及生活在受大麻影響嚴重區的人，符合資格的申請者可獲得優先考量權；該法規另給予多元族群擁有的企業優先考慮。

CRC上月1日開會時訂定規則，原本只允許社會公平企業在9月27日開始的新年度優先取得批發、分銷與運輸執照和快遞，原先的建議與包括社會公平和多元持有的半年專屬期錯開。

CRC聽取非裔業主建議和公聽會證詞後，決議恢復原決定，認定一年的特許期可能傷害多元企業，包括非裔、西語裔、原民、退伍軍人和女性。此動議以三比一表決通過，巴克(Charles Barker)是唯一投下反對票的委員。

大麻 新澤西州 非裔

上一則

華府最後生日會 大熊貓美香慶25歲

下一則

高中州考成績占比 喬州允許降至10%

延伸閱讀

吸大麻智商會降低 成癮防治醫：也破壞大腦原本多巴胺分泌

吸大麻智商會降低 成癮防治醫：也破壞大腦原本多巴胺分泌
包裝印中文 7000磅大麻運來紐約前遭攔截 總價近2800萬元

包裝印中文 7000磅大麻運來紐約前遭攔截 總價近2800萬元
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲
讓大麻食品遠離兒童

讓大麻食品遠離兒童

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報資料照片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:00
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
休士頓居民麥可柯洛夫（Michael Kohlhof）被跳蚤咬到最後雙手掌和部分腳趾都遭截肢。（取自GoFundMe官網）。

被致命跳蚤咬到 德州男子慘遭截肢 差點送命

2023-07-22 17:55
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年