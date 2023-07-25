取得新州大麻執照 社會公平申請人比率偏低

新澤西州大麻監管委員會18日集會激辯如何促進市場多元化，及促進市場公平。(路透)

新澤西州大麻 監管委員會(Cannabis Regulatory Commission, CRC)批准數十家大麻產業營運後，上周激辯如何促進市場多元化，並承認阻礙合法市場成長的各項挑戰。

CRC委員會主席黛安娜·烏埃努(Dianna Houenou)在月會中，羅列市府批准、取得房地產與缺乏充足資金等延宕批准的最大阻礙。

儘管CRC批准近50家企業種植、製造與銷售大麻，但四名委員的對話環繞缺乏非裔 、西語裔和原民業者，尤其是那些有大麻前科或生活在受毒品戰影響最鉅區域的人。

CRC數據顯示，今年初以來，將近1000名「社會公平申請人」(social equity applicants)之中，只有不到25%的申請人獲准。

新澤西州法對「社會公平申請人」的定義為，曾因大麻犯罪而被逮捕和監禁的對象，以及生活在受大麻影響嚴重區的人，符合資格的申請者可獲得優先考量權；該法規另給予多元族群擁有的企業優先考慮。

CRC上月1日開會時訂定規則，原本只允許社會公平企業在9月27日開始的新年度優先取得批發、分銷與運輸執照和快遞，原先的建議與包括社會公平和多元持有的半年專屬期錯開。

CRC聽取非裔業主建議和公聽會證詞後，決議恢復原決定，認定一年的特許期可能傷害多元企業，包括非裔、西語裔、原民、退伍軍人和女性。此動議以三比一表決通過，巴克(Charles Barker)是唯一投下反對票的委員。