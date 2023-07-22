尋根台灣文化 FASCA普林斯頓分會結訓 41學生秀成果

FASCA普林斯頓分會結訓，學員齊喊「台灣加油」。(記者孫影真／攝影)

中華民國 僑務委員會「海外青年文化大使協會」(FASCA)普林斯頓分會日前在東布朗士 維克舉行第12屆新生培訓結業與授旗典禮，41名學生展示隊旗設計、團呼口號、家族尋根及舞蹈等學習成果，也將繼續參加義務服務活動。

為培育海外台灣下一代服務社會的人才，僑委會邀請慧智文教基金會籌畫，兩日的培訓課程，課程包括破冰團康遊戲、團隊凝聚與團體動力提升、設計製作隊旗與隊呼以及民俗舞蹈，學員分成101、玉山、鳳蝶、黑熊四小隊，進行領導、文化、服務、傳承等目標訓練。

副會長楊世豪認為，FASCA提供機會，讓學生了解台美人的身分。

基金會執行長賴美智現場與學員分享了台青楊右任「舊鞋救命」的故事，全體學員表演「完美世界」、「致青春」兩支舞蹈，鳳蝶、黑熊、玉山與101團隊個別表演團呼，頒獎環節中，四小隊各有所獲，特別獎頒給自行設計製作的尋根影片「家族遷徙的故事」的學生，隨後舉行授旗與宣誓。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、僑務諮詢委員戴松昌、全美中文協校協會總會總會長江海寧、新澤西 中文學校協會會長謝嘉文、新州北部美華聯誼會會長孫影真、梅山中文學校台灣華語文學習中心負責人李珠瑛出席。

陳永豐表示，過去12年來，FASCA在全世界培植了至少有將近6000位名青年文化大使，期許這些優秀青年努力接棒。陳永豐特別感謝慧智文教基金會來協助訓練，讓學員有機會認識台灣，學習自我成長，認同台灣。

戴松昌表示，普林斯頓FASCA學員經過培訓，不但對台灣更加認識，和參訓學員也培養出家人般的感情。FASCA諮詢導師劉超琦表示，學生們經過三天緊密嚴格的課程，變得團結有自信。

結訓後學員宣誓加入FASCA，繼續參加社區中的文化活動，落實推廣台灣文化。