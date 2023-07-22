用擴音器引導圍攻國會、冰鎬破窗… 賓州婦9罪成立

賓州女子瑞秋·瑪麗·鮑威爾(Rachel Marie Powell)，在2021年1月6日以擴音器引導暴徒圍攻國會大廈，法官在檢視證據後，判定她有罪。(美聯社)

賓州 女子瑞秋·瑪麗·鮑威爾(Rachel Marie Powell)在2021年1月6日以擴音器引導暴徒圍攻國會大廈，法官在檢視證據後，判定她有罪。

聯邦地區法官蘭伯斯(Royce C. Lamberth)本周判定鮑威爾在2021年1月6日國會暴動一事中犯下重罪；根據法庭紀錄，鮑威爾被控的九項罪名全都有罪，預定10月17日被判刑。

41歲的鮑威爾來自賓州桑迪湖(Sandy Lake)，2021年1月6日暴動當天，鮑威爾穿戴著一頂獨特的粉色帽子和一件鋪毛的連帽外套，與一群暴徒在國會大廈西側的自行車架障礙物處與警察對峙；檢方指出，她利用背部來推擠警察防禦線。

另有一段影片捕捉到鮑威爾拿著擴音器鼓舞其他暴徒說：「如果想要拿下這棟建築物，大家就得合作。」根據聯邦調查局(FBI )探員證詞，她同時也給予暴徒詳細的國會大廈內部指示，告訴他們還要「打破另一扇窗戶」；根據檢方，她本人則是用冰鎬和一根大管子擊破一扇窗戶。

檢察官 要求蘭伯斯法官收押鮑威爾直到判刑，但法官同意讓她在判刑聽證會之前自由行動。

鮑威爾事在暴動事發後一個月遭逮捕。聯邦調查局探員在搜索她家時，發現多部被砸碎的手機、槍枝和其他武器。