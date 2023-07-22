因應世足賽 新州發包3490萬工程 趕建捷運轉運系統

為2026世足賽交通趕建轉運系統，新澤西州捷運局發包3490萬元工程給HNTB建築公司，設計連接席考克斯轉乘站和大都會人壽保險體育場間的捷運系統。(新澤西州捷運局臉書)

為2026世足賽交通趕建轉運系統，新澤西州捷運 局本周發包3490萬元工程給HNTB建築公司，設計連接席考克斯轉乘站(Secaucus Junction)和大都會人壽保險體育場(MetLife stadium)之間的大眾捷運系統；官員強調，新系統必須在2026年春季開始營運。

2026年男子世足賽共有48隊參加，紐約市和新州 將主辦60場比賽，加拿大和墨西哥各主辦10場。

新州捷運局發言人史密斯(Jim Smith)說，計畫中的轉運系統以接駁方式，最多每小時可運載1萬2000人，另在廢棄鐵路沿線興建自行車和人行道，協助疏散來往人潮，「目前計畫在2026年上半年完成。」

目前已有鐵路連接席考克斯轉乘站和體育館，每小時可載運1萬人，但體育館有8萬個座位，增建捷運接駁路線，提升運載量，實屬必須。

有交通研究報告指出，每當大都會人壽保險體育館舉辦大型活動時，附近的高速公路就無法應付車流。

因為時間緊迫，新州捷運局針對世足賽提出的解決方案是，分兩線連接蒙克萊爾( Montclair)、紐瓦克和澤西市，「這是唯一能在2026年春季就運行的捷運系統。」

史密斯說，HNTB會提出完整的設計圖，在12到18個月內完成建設。

新建的路線將從席考克斯轉乘站出發，向南循著捷運路線到廢棄的Boonton鐵路線，連接到New Jersey Turnpike ，有幾條巴士路線在此和高速公路平行，到Meadowlands體育園區入口後，可循專用道路到體育館和美國夢園區。新澤西收費高速公路到這兩地7哩特地選擇政府擁有的道路，包括Boonton廢棄鐵路的路權，盡量減少對環境的衝擊。

捷運局2019年11月舉辦設計競賽，共有140家公司與個人參加，HNTB從四名決選名單中脫穎而出，2021年夏天贏得350萬元概念設計合同。