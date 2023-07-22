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退出水濱委員會 新州州警接管紐約港

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州正式取得該州在紐約港內港口設施的許可及控制權；當局表示州警17日開始接管之前由水濱委員會負責的監管和執法職責，權責範圍涵蓋新州的港口與碼頭。(美聯社)
新澤西州正式取得該州在紐約港內港口設施的許可及控制權；當局表示州警17日開始接管之前由水濱委員會負責的監管和執法職責，權責範圍涵蓋新州的港口與碼頭。(美聯社)

聯邦最高法院4月裁決同意新澤西州片面退出與紐約州70年前共同成立的「紐約港水濱委員會」(Waterfront Commission of New York Harbor)，本周新州正式取得該州在紐約港內港口設施的許可及控制權；當局表示，州警已接管之前由水濱委員會負責的監管和執法職責，權責範圍涵蓋新州的港口與碼頭。

此前水濱委員會擁有紐瓦克(Newark)、伊利莎白(Elizabeth)、貝玉恩(Bayonne)、史泰登島(Staten Island)、布魯克林(Brooklyn)全部碼頭與航站的管轄權，負責執行這些地區求職者的背景調查，決定求職者是否能在碼頭及貨運站工作。

現在紐瓦克港、伊利莎白港、貝玉恩的港口設施將由州警監管；史泰登島、布魯克林將由紐約州自行制定監管法規。

新成立的「州警港口安全許可暨背景調查組」 (Port Security Licensing and Background Unit)將處理碼頭工人和其他港口勞工的新申請，包括先前提交給水濱委員會的新州待辦申請。

紐約及新州於1953年根據一項國會協定成立水濱委員會，當時媒體刊登一連串報導，揭露碼頭的暴力勒索敲詐及虐待勞工等惡行，因此召開調查聽證會。

多年來新州一直試圖廢除涵蓋兩個州的水濱委員會，認為在集裝箱裝運的時代，所有的港口都已經機械化，大部分的濱海作業最終已轉移至新州，因此與紐約州的共同協議不再有必要。

新州 紐約州 史泰登島

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