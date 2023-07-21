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花園公路旁非裔內戰老兵孤墓 或為新州最老古墓地

編譯尤寶琪／綜合報導
花園州高速公路旁一個被國旗圍繞著的孤墓，是非裔內戰老兵雀里的安息之地。(取材自臉書)
花園州高速公路旁一個被國旗圍繞著的孤墓，是非裔內戰老兵雀里的安息之地。(取材自臉書)

新州路邊常見，為交通事故喪命者所擺放的褪色的絲帶、枯萎的花朵或飽經風霜的泰迪熊，但有一座位在花園州高速公路(Garden State Parkway)旁的墓地，卻有點不同。

在前往五月岬(Cape May)的途中，駕駛可以從乘客這側車窗，在公路南下，六號和四號出口之間，看到一座長滿了雜草的孤墓。這座被國旗圍繞著的墓地，坐落在距離公路約60呎、離4號出口以北約兩哩處的草地上，可能是新州最孤獨且古老的墓。

根據大五月岬歷史協會(Greater Cape May Historical Society)表示，該墓地是非裔內戰老兵雀里(Noah Cherry)的安息之地，也是老白茲波羅公墓(Old Whitesboro Cemetery)中僅存的最後一座墳墓；老白茲波羅公墓於1955年在修建花園公路期間被移走。歷史協會指出，目前尚不清楚，為何雀里的墓地自1907年下葬以來，始終未被遷移。

雀里1831年出生於北卡羅來納州，曾是一名奴隸；內戰期間，他是北卡羅來納州有色志願者第36團第H連士兵。

雀里是白茲波羅(Whitesboro)早期定居者之一；白茲波羅是米德爾鎮區(Middle Township)內的一個非建制地區，成立於1900年，是一個由喬治．亨利．懷特(George Henry White)管理的非裔社區；懷特是第一批當選國會議員的非裔議員。根據歷史協會，雀里住在緬街(Main Street)上，由他自己建造的一棟房子中。

雀里的墓地仍舊安然保存在原地；開普梅郡退伍軍人事務部負責人勞德巴克(David Louderback)表示，每年國殤日(Memorial Day)，該機構就會捐贈國旗給美國138軍團，放置在五月岬郡退伍軍人墓地以及雀里的墓地旁，以表敬意。

北卡羅來納州 非裔 新州

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