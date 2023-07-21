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涉傳露骨、暴力、種族歧視視頻 新州法官遭投訴

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州高等法院法官威爾科克斯遭投訴，在兩年的時間內多次拍攝「不當」抖音影片。(法院網站)
新澤西州高等法院法官威爾科克斯遭投訴，在兩年的時間內多次拍攝「不當」抖音影片。(法院網站)

新澤西州高等法院法官威爾科克斯(Gary Wilcox)日前遭投訴，在兩年的時間內多次拍攝「不當」抖音(TikTok)影片，違反多項司法行為規定。

博根郡(Bergen)刑事法官威爾科克斯遭司法行為諮詢委員會(Advisory Committee on Judicial Conduct)紀律律師投訴，指控威爾科克斯以「Sal Tortorella」之名開設抖音帳戶，並在2021年3月到2023年4月期間，發布40多個影片；其中五個影片中，威爾科克斯對嘴唱含有露骨、暴力或種族歧視等歌詞的歌曲。

根據投訴，影片拍攝內容不一，但至少有一個影片是在威爾科克斯法官辦公室內拍攝，其背景中清晰可見法律書籍。

投訴也指出，在發布到抖音是上的11個影片中，不是內容涉及暴力、性和厭女情節，就是拍攝地點位於法官辦公室、法庭和床上，再者就是人穿著法官袍或衣衫不整的躺在床上，直接出現於影片中，這些不恰當內容，會對司法機構聲譽造成影響。

投訴中說，「威爾科克斯在抖音上發布這些影片和類似影片的行為，顯示出他糟糕的判斷力，對司法機構的不尊重，且無法遵守對法官所要求的高行為標準」。

威爾科克斯的抖音目前疑似已經刪除。

法院發言人表示，威爾科克斯有20天的時間，對投訴提出正式答覆。

司法行為諮詢委員會在收到答覆後會安排聽證會；如果確認威爾科克斯的確違反「司法行為準則」(Code of Judicial Conduct)，委員會將會進行紀律處分，包括發出私下處分、或要求州高等法院發出公開處分，包括公開譴責、警告、譴責或停職；在更嚴重的情況下，甚至可以啟動法官撤職程序。

抖音 新澤西州 種族歧視

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