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新澤西州人身傷害訴訟案 全美第3多

編譯徐薏茹／綜合報導

佛羅里達州人身傷害(personal injury)律師針對全國50個州實施的研究顯示，新澤西州提交的人身傷害訴訟總數排名全國第三，佛州俄亥俄州位居第一、第二名。今日美國(USA TODAY)支持的研究數據顯示，人身傷害訴訟是新州提出最多的訴訟類別。

根據佛州律師事務所Anidjar & Levine的研究，2022年3月31日至2023年3月31日期間，新州全部21個郡共提交2810件人身傷害訴訟，代表每10萬人中有30.34件人身傷害訴訟。

新州最常見的人身傷害訴訟包括汽車碰撞、滑倒、絆倒和摔倒索賠，艾塞克斯郡(Essex County)逾半數的訴訟均來自人身傷害案件。

2022年9月當月，艾塞克斯郡的州高等法院就提交143個與車禍相關的案件，以及另外45個與滑倒、絆倒和摔倒意外相關的訴訟，相當於該月份每日提交約六件人身傷害訴訟。

而在案件數排名第一的佛州，Anidjar & Levine的調查顯示，人身傷害訴訟占所有民事法庭案件的六成以上。

新州蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)政治科學與法律助理教授阿爾瓦雷斯(Ariel Alvarez)指出，過去幾年新州的人身傷害訴訟總數下降，可能與新冠疫情有關。

阿爾瓦雷斯表示，新州人身傷害訴訟案多，是該州時興訴訟文化，及可用律師數量多的結合。

除了前三名的佛州、俄亥俄州、新州，進入Anidjar & Levine研究前十名單的包括南卡羅來納州、伊利諾伊州、路易斯安納州、明尼蘇達州、印第安納州、喬治亞州、新罕布夏州。

新州 佛州 俄亥俄州

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