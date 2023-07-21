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州府重審 賓州近9.7萬居民喪失醫療白卡

記者顏伶如／綜合報導
賓州政府自今年4月開始重新審查醫療補助計畫資格以來，將近9萬7000人已經失去資格。(Getty Images)
賓州政府自今年4月開始重新審查醫療補助計畫資格以來，將近9萬7000人已經失去資格。(Getty Images)

俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)疫情期間放寬資格，但自從今年4月賓州政府開始重新審查參加身分以來，將近9萬7000名賓州居民已經失去白卡。

統計顯示，失去白卡的賓州居民當中，約有5萬4000人是因為收入被認定過高，超過了低收入規定門檻；另外4萬3000人則是因為程序因素而失去參加資格，例如沒由完成申請文件的填寫。

疫情期間，各州政府暫停要求白卡持有人辦理重新參加登記，加上疫情因素導致大量民眾失業，成千上萬民眾因此第一次參加白卡。隨著疫情消退，公共衛生緊急狀態結束，賓州在今年4月開始為所有340萬名白卡持有人進行資格查核。

州政府統計顯示，在今年4月或5月間，約有51萬7000名賓州居民必須依規定辦理白卡重新參加的登記。到了6月1日，賓州政府為其中37%完成繼續參加的手續，人數約19萬5000人，另外有12萬6000人的申請案正在審查中。大約9萬8600人沒有回覆州政府通知，或者沒有辦理重新參加，因此州政府尚未開始審查參加資格。

白卡及醫療保險權益倡議組織表示，賓州白卡資格重新審核進行得相對順利。一般預料許多州在未來幾個月將出現白卡重新登記申請案大塞車的問題，倡議人士擔心數以萬計民眾可能因為不知道要提出申請，或因為手續過於複雜而放棄，導致變成沒有健保。

賓州倡議團體「賓州人民第一」(Put People First! PA)活動籌辦者霍普(Jacob Hope)說：「我們看到全州各地都有民眾失去白卡，許多人其實是有資格的。」他表示，有些民眾失去白卡並不是因為收入過高，而是填寫文件規定繁瑣。

根據規定，白卡持有人每年必須提出重新參加登記，必須提交的證明文件包括收入證明、家庭狀況、就業情形。霍普說，雖然表格只有七到八頁，但申請過程可能讓民眾感受到壓力，例如身兼多項工作的民眾要向不同雇主索取薪資證明。

白卡 賓州 疫情

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