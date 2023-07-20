自閉童遭同學惡搞 母控新州學區放任學生惡作劇

新澤西州林德赫斯特中學一名前學生的家長，以學區未能善盡防止霸凌行為為由，向法院提訴。(取材自臉書)

新澤西州林德赫斯特(Lyndhurst)學區 一名自閉症男孩，因為被同學惡意誤導，屢屢出現不當舉止和言論，男孩母親多次向校方和學區通報，未獲具體回應後，在上個月23日，以學區未能善盡防止霸凌 行為為由，具狀向博根郡(Bergen County)法院提起告訴。

學區督學戴科索(Joseph A. DeCorso)日前表示已接獲訴狀，並表示：「這是涉及學生糾紛的一起官司。」此外，拒絕發表任何評論。

根據訴狀表示，2021-2022學年度，男孩在林德赫斯特中學就讀六年級和七年級，因為罹患自閉症、注意力不足過動症(ADHD)以及輕度智力障礙，在學校接受特殊教育 (IEP)。

根據訴狀，2022年5月，一群同學透過FaceTime通話，誘導男孩說出涉及種族歧視的不當字眼，意外被母親發現，當時男孩告訴母親，同學要他說的詞彙其實只是招呼語。

第二天，母親向學校反霸凌輔導員通報，當時輔導員表示會加以調查。

接著9月14日，有一位學生誆騙男孩，有一位女孩「需要擁抱和親吻」，儘管互不相識，但被惡搞的男孩還是傻傻照做。

同月27日，在校園午餐時，一群女學生刻意接近男孩，誘導他去親吻另一張餐桌的另一名女學生，但是男孩立即向輔導員通報，兩天後，男孩母親也透過舉報系統，針對接連發生的惡作劇，向校方投訴兒子遭到同學騷擾、恐嚇和霸凌。

但是12月2日學區來信告知男孩母親，三項投訴「未經證實」，不列入騷擾、恐嚇和霸凌事件。於是2023年1月31日，男孩母親透過律師向學區教育委員會提出上訴，還是吃了閉門羹。

因此決定控告學區，放任校園環境孳生惡作劇，違反新州法律，侵犯兒童公民權，並主張：「明知有惡作劇，卻未能採取有效措施，保護男孩免於受到騷擾、恐嚇和霸凌。」