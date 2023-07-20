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薪水跟不上通膨 新州學區高管年薪增幅僅3.6%

編譯俞仲慈／綜合報導

新澤西先鋒報(NJ Advance Media)根據新州教育廳最新公布的資料，製作一份學區高階主管高薪排行榜，冠軍年薪超過38萬元，而且平均漲幅達到28%，不過新州全州的學區高階主管年薪增幅只有3.6%，遠遠低於通膨指數。

學區高階主管年薪25人排行榜，榜首為翠登市(Trenton)Stem-To-Civics特許學校校長拜倫(Leigh Byron)，2022-2023學年度，年薪高達38萬4000元，比過去四學年增加8萬4000元，成為新州年薪最高的校長，幾乎是之前年薪上限規定的兩倍。

但論及年薪漲幅，則由米爾本(Milburn)學區督學波頓(Christine Burton)奪冠，其年薪自2018-2019學年以來，漲幅達到53%；至於名列學區高薪排行榜的25位高階主管，其中四人年薪增幅也達到三分之一。

據統計，新州學區高階主管去年平均年薪為18萬1037元，今年增加6535元，漲幅為3.6%；至於全職督學2022-23學年，平均年薪18萬7572元，低於2019年前薪資上限規定的19萬1584元，顯示學區主管年薪即使有所調漲，平均漲幅仍不敵居高不下的通膨指數。

新州前州長克利斯蒂(Chris Christie)在2011年針對學區高階主管，祭出薪資福利上限規定，避免人事成本不斷增加，結果有多位主管掛冠求去，學區機構也紛紛抱怨難以吸收和留住人才。

直到繼任州長墨菲(Phil Murphy)2019年取消年薪上限規定，惟針對獎金、高額退休金等其他福利，仍維持上限規定。

從這份學區高階主管年薪25人排行榜可以發現許多高階主管，包括特許學校校長、特定學區和大型學區的督學，其年薪皆不受年薪上限規定。

學區 新州 福利

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