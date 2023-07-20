賓州中小學校校長離職率 創15.4%新高

賓州州立大學最新研究顯示，在2021至2022學年度期間，有高達15.4%的學校校長離職，創下該州有紀錄以來最高的離職率。(賓州州立大學)

賓州 州立大學一項最新研究顯示，在2021至2022學年度期間，有高達15.4%的學校校長離職，離職率攀升4.2％，創下該州有記錄以來最高的離職率。

參與研究的教育 學教授富勒(Ed Fuller)表示，儘管教師流失問題同樣備受關注，但校長的穩定性對學校來說相對更為重要。他表示，想要解決教師流失問題，領導者是關鍵，若校長流動率高，不可能打造出優質學校，也會影響學校氛圍和學生成績。

費城聯邦學校行政人員協會(CASA)主席庫珀(Robin Cooper)指出，疫情是讓教育工作更加艱鉅的重點原因，當教學環境影響到身心狀況時，教職人員就會選擇離開，而這情況可能還會持續數年。

研究發現，高中校長的離職率最高，高達16.9%，再來是初中校長13.8%，小學校長則是12.5%。以種族來看，非裔 女性校長的離職率19%最高，等於有近五分之一的非裔女性校長離職。而非裔男性校長的離職率為17.4%，位居第二。 白人女性校長的離職率15.5%，白人男性校長的離職率為14.5%。

有色人種學生最多的學校校長，比種族更加多元化的學校校長更容易離職，特許學校的校長比公立學校的校長更容易離職，特許學校的校長離職率高達32.8%，公立學校校長的離職率為13.2%。

貧困地區的學校校長離職率最高，有14.2%，而富裕地區的校長離職率則為 12.7%。這也顯示，最需要領導力和教育專業的學童，學校反而更無法提供這些資源。

至於2022年至 2023年間離職的校長中，有一半以上到賓州以外的公立和特許學校任職，部分則留在賓州其他機構擔任非校長職務。

富勒表示，為了解決校長高流失率的問題，建議學區和政策制定者應提高校長薪資，可激勵在聘雇教師遭遇到困難的校長。同時，也要展開校長工作狀況調查，以深入了解校長離職的真正原因。