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醫療詐騙5000萬 新州2前消防員判刑

編譯徐薏茹／綜合報導
兩名前任消防隊員涉及新澤西州詐領醫療保險案被判刑。(美聯社)
兩名前任消防隊員涉及新澤西州詐領醫療保險案被判刑。(美聯社)

聯邦第一助理檢察官卡納(Vikas Khanna)表示，南澤西(South Jersey)的兩名前消防員因大規模處方藥詐騙案被判刑，本案中，保險公司和州府福利計畫遭詐取逾5000萬元。

北菲爾德(Northfield)50歲居民謝爾(Thomas Sher)因三項醫療保健詐騙及一項共謀罪被判八年徒刑。

西戴普佛(West Deptford)51歲居民布羅科利(Christopher Broccoli)則承認共謀犯下醫療保健詐騙罪名後，被判兩年徒刑。

兩人被起訴時，謝爾是馬蓋特市(Margate)的消防隊員，布羅科利則在肯頓郡(Camden)消防局任職。

這場詐騙案由前藥品銷售代表特德斯科(Matthew Tedesco)策畫，招募政府職員及教師，讓他們接受醫療上不必要的複合處方藥，藉此獲利。

複方藥由藥劑師專門調劑，以滿足特定的醫療需求，一個月的劑量通常給付額達數千元，這些藥物未經食品及藥物管理局(FDA)批准，但當FDA核准的藥物無法滿足病患需求時，醫師可以合法開立處方。

當局表示，在本詐騙案中，被徵募的醫師為病患開立不必要的處方。

檢察官表示，謝爾也協助招募其他人加入詐騙計畫，並接受約11萬5000元的回扣，導致一名藥物福利管理員為此支付超過700萬元。

布羅科利則導致一名藥物福利管理員支付數百萬元的金額，並獲得約15萬元的「好處」。

詐騙犯行從2014年7月持續到2016年7月，自該案被調查以來，已有50人遭到刑事起訴，其中46人已被定罪。

詐騙 福利 檢察官

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