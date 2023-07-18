我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

德拉瓦兒童醫院 獲新州補助2000萬

編譯陳韻涵／綜合報導
圖為內穆爾兒童健康中心。(內穆爾兒童健康中心臉書)
圖為內穆爾兒童健康中心。(內穆爾兒童健康中心臉書)

新澤西州採取空前措施，在新預算案中為德拉瓦州一間兒童醫院編列2000萬元預算，該機構預定於8月1日退出新澤西州的醫療補助計畫(Medicaid)系統。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)6月30日簽署543億元的開支計畫近兩周後，內穆爾兒童健康中心(Nemours Children's Health)尚未宣布，該機構是否仍繼續留在新澤西州FamilyCare系統內。

內穆爾每年收治約1萬1000名幼童，仰賴該醫院的病患家屬對此感到焦慮。

熟知預算內容及其協商內幕的消息人士透露，新州預算涵蓋直接撥給內穆爾兒童醫院的1000萬元，另有高達1000萬元的「外州兒童醫院」給付費用。

內穆爾發言人庫魯丁(Paul Kluding)7日表示，院方「正努力分析州資金撥款流向，並從已規畫的醫療計畫中爭取支持」。

內穆爾的另一名發言人珍妮佛‧瑞爾登(Jennifer Reardon)11日發布類似聲明，稱「我們注意到截止期限快速逼近，將在近期與受影響的家庭和主要股東直接溝通。」

內穆爾今年4月通知新澤西州政府健保供應商良好護理健康計畫(WellCare Health Plans)、地平線新澤西健保(Horizon New Jersey Health)，以及新澤西美利集團(Amerigroup New Jersey)將於8月終止合約，停止收治參與醫療補助計畫的病患。

多州醫療照護網絡的決定，影響威明頓(Wilmington)的醫院、德普特福德(Deptford)和櫻桃山(Cherry Hill)的診所。

代表三大保險公司發言的「新澤西州健保協會」(New Jersey Association of Health Plans)主席桑德斯(Ward Sanders)表示，他對新澤西州政府向外州醫院規畫預算的決定感到驚訝與困惑。  

桑德斯說：「規畫經費應有一定的邏輯，這種立法可能不是分配額外資源的最佳辦法，如何訂定費用有既定規則，而不是比誰在這個州的聲量最大。」

新澤西州 預算 健保

上一則

卡債、車貸多 華府民眾還款壓力大

下一則

亞城看板╱中華總會8/5自衛講座

延伸閱讀

賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤

賓州洪水沖走車 至少5死 2歲及9月大姊弟失蹤
賓州暴雨洪水沖走車 至少5死 2歲和9月大姊弟失蹤

賓州暴雨洪水沖走車 至少5死 2歲和9月大姊弟失蹤
集體中邪？印尼工廠百人癱軟詭笑、倒地抽搐

集體中邪？印尼工廠百人癱軟詭笑、倒地抽搐
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

2023-07-13 10:06

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截