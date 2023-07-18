德拉瓦兒童醫院 獲新州補助2000萬

圖為內穆爾兒童健康中心。(內穆爾兒童健康中心臉書)

新澤西州 採取空前措施，在新預算 案中為德拉瓦州一間兒童醫院編列2000萬元預算，該機構預定於8月1日退出新澤西州的醫療補助計畫(Medicaid)系統。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)6月30日簽署543億元的開支計畫近兩周後，內穆爾兒童健康中心(Nemours Children's Health)尚未宣布，該機構是否仍繼續留在新澤西州FamilyCare系統內。

內穆爾每年收治約1萬1000名幼童，仰賴該醫院的病患家屬對此感到焦慮。

熟知預算內容及其協商內幕的消息人士透露，新州預算涵蓋直接撥給內穆爾兒童醫院的1000萬元，另有高達1000萬元的「外州兒童醫院」給付費用。

內穆爾發言人庫魯丁(Paul Kluding)7日表示，院方「正努力分析州資金撥款流向，並從已規畫的醫療計畫中爭取支持」。

內穆爾的另一名發言人珍妮佛‧瑞爾登(Jennifer Reardon)11日發布類似聲明，稱「我們注意到截止期限快速逼近，將在近期與受影響的家庭和主要股東直接溝通。」

內穆爾今年4月通知新澤西州政府健保 供應商良好護理健康計畫(WellCare Health Plans)、地平線新澤西健保(Horizon New Jersey Health)，以及新澤西美利集團(Amerigroup New Jersey)將於8月終止合約，停止收治參與醫療補助計畫的病患。

多州醫療照護網絡的決定，影響威明頓(Wilmington)的醫院、德普特福德(Deptford)和櫻桃山(Cherry Hill)的診所。

代表三大保險公司發言的「新澤西州健保協會」(New Jersey Association of Health Plans)主席桑德斯(Ward Sanders)表示，他對新澤西州政府向外州醫院規畫預算的決定感到驚訝與困惑。

桑德斯說：「規畫經費應有一定的邏輯，這種立法可能不是分配額外資源的最佳辦法，如何訂定費用有既定規則，而不是比誰在這個州的聲量最大。」