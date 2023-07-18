籌整修款 費城林武德名廈開放參觀 門票1500起跳

費城郊區擁有55間臥室、110個房間的鍍金時代著名建築林武德大廈，為了籌措清理石綿和整建費用，開放供民眾「捐款」參觀。(林武德大廈保存基金會官網)

費城 郊區艾爾金斯公園內有擁有55間臥室、110個房間的鍍金時代著名建築林武德大廈(Lynnewood Hall)，為了籌措清理石綿費用，開放供民眾「捐款」參觀，門票1500元起跳。

林伍德大廈保存基金會上月以900萬元代價購得這座124年歷史的名廈，打算今年內募集120萬，做為清除這棟10萬平方呎建築裡面石棉的經費，以便未來全面開放參觀。

「公益目的」是整修期間參觀費用那麼貴的原因。僅參觀一樓和外部環境的90分鐘導覽，單人收費就要1500元，兩人2500元。如果願樂捐5000元，導遊會用四小時帶捐款者參觀全棟大樓沒有石綿中毒之虞的地方，現地解釋整修計畫，並附送一張紀念照。

經費充裕的攝影愛好者可四人組團，支付1萬5000元，安排拍照。YouTube 上，這棟建築的錄影帶，很容易就吸引數百萬人點擊觀賞，臉書 等社媒平台也有不少「粉絲專頁」討論它的歷史和名畫。

如果願意把捐款提高到5萬元，即可組個12人參觀團，會有專人導覽六小時，包括和基金會工作人員一起午餐、致送紀念品和紀念照。

這樣的參觀費用對於一棟尚未整修完成的建築而言，究竟是貴還是合理，全看怎麼衡量「歷史文物」的價值；畢竟，1890年代林武德大廈興建的時候，造價高達800萬，相當於現在的2億9500萬元。

基金會了解民眾的想法，在募款網頁上說，「我們理解，前述捐款數額也許對某些人來講，有點遙不可及。我們的目標是儘速籌得清理石綿、整修建築的費用，好讓民眾有機會體驗林武德大廈的豐富歷史。」