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費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

記者胡玉立／綜合報導

34年前舉家從中國移民美國、定居費城的75歲華裔男子黃賓(Bing Wong，音譯)，12日首次造訪華府，在距離白宮只有幾步遠的地方，他帶著13歲的孫女過馬路，卻橫遭一名被特勤局攔截後闖紅燈逃逸的汽車駕駛撞上，送醫不治。黃賓13歲的孫女受傷，沒有生命危險。

黃賓現年51歲的女兒克莉絲汀·黃(Christine Wong)說：「我還是沒有辦法接受我爸出事了。」

克莉絲汀記得，34年前，他們全家抵美後不久，父親帶她和妹妹及表弟去遊樂園；他們驚嘆地看著高聳的遊樂設施，幾個小時笑個不停；克莉絲汀說：「他一心只想讓我們開心。」

定居費城後，黃賓做了多年廚師。克莉絲汀說，父親擅長傳統中餐料理，每逢周一父親例休時，全家會去華埠好好吃一頓港式飲茶。

克莉絲汀還記得，以前要早起上學的時候，爸爸常會溜進她的房間，撓她的腳，鬧她起床；「這些事，單純又美好」。

黃賓的妻子在16年前過世，他常與女兒提到他有多麼想念她。幾年前，他在一家老年中心「找到第二春」，有了一群全新的朋友。

克莉絲汀上次見到父親是在父親節那天，一大家子聚在一起享用大家最愛的海鮮自助餐。

黃賓這一趟去華府，其實是先去德拉瓦州威明頓探望另一個女兒和孫女。12日他和女兒、孫女開車去華府吃午餐並參觀各個紀念碑。這是黃賓第一次造訪華府，他原本已計畫好要在周末與克莉絲汀共進晚餐，如今卻天人永隔。

當局表示，特勤局正在調查這椿於12日下午發生在華府西北第17街和憲法大道(Constitution Avenue)、靠近白宮橢圓形草坪(Ellipse)和華盛頓紀念碑的開車肇事逃逸事件，駕駛已被通緝。

華府 費城 白宮

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