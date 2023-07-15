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費城威克古宅鎮館之寶百年玫瑰 半夜被人剪走損傷嚴重

編譯俞仲慈／綜合報導
費城德國鎮「威克歷史古宅花園」內盛開的「塔森德玫瑰」已有百年歷史，卻遭竊賊剪下約四呎長的枝幹，嚴重損傷玫瑰。(威克歷史古宅花園臉書)
費城德國鎮「威克歷史古宅花園」內盛開的「塔森德玫瑰」已有百年歷史，卻遭竊賊剪下約四呎長的枝幹，嚴重損傷玫瑰。(威克歷史古宅花園臉書)

位於費城德國鎮(Germantown)的「威克歷史古宅花園」(Wyck Historic House and Garden)擁有全美歷史最久的玫瑰花園，但上個月底，遭竊賊剪走有百年歷史的「塔森德玫瑰」 (Tausendschön Rose)，造成植物枝幹損傷，館方除了報警逮人，也全力搶救受損的玫瑰。

根據報導，「塔森德玫瑰」是由威斯塔·海恩斯(Wistar-Haines)家族後代、熱愛園藝的簡·鮑恩·海恩斯(Jane Bowne Haines)在1910年代種植，也是威克古宅花園的鎮館之寶。

不料在6月28日深夜，有竊賊摸黑潛入已經鎖門的花園，並剪下約四呎長的「塔森德玫瑰」枝幹，而且手法粗略，造成玫瑰嚴重損傷，威克古宅執行董事史塔布(Kim Staub)表示：「大家非常震驚，我們為社區保存一座對外開放的花園，並努力為鄰里提供安全的綠色環境，發生這種事真的令人深感悲哀和失望。」雖然館方已經報警，但由於現場沒有安裝監視器，初步研判，逮到採花賊的可能性很低。

威克玫瑰園園藝師艾蜜莉·康恩(Emily Conn)坦言在園藝界偷竊植物，尤其鎖定「塔森德玫瑰」這種珍貴品種的竊賊，其實並非罕見，她表示，園內種植50種包括瀕臨絕種的稀有玫瑰品種，因為歷史悠久，被視為全美最古老的玫瑰園，聲名遠播。

根據館方表示，由於竊賊使用的工具過於粗鈍，導致玫瑰莖幹完整性遭到破壞，可能接觸空氣中潛在病菌，加上最近陰雨綿綿的氣候，皆不利於玫瑰生長，史塔布憂心表示：「我們現在最擔心的是玫瑰切口無法復原。」

不過園藝師康恩樂觀看待，既然威克玫瑰園能夠歷經一個多世紀的風雨，意味著「從草創至今，大自然有很多話要向世人表達。」但預估至少需要一年以上時間，受損的玫瑰才會恢復生機。

費城 德國 Staub

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