台灣原聲國際學院合唱團 普林斯頓圖書館獻唱

團員演唱英文歌曲「When You Believe」。(記者孫影真／攝影)

普林斯頓中文學校日前邀請來自台灣玉山腳下的原聲國際學院合唱團，在普林斯頓圖書館舉行音樂會，以「聽見原聲，看見台灣」為主題，搭配齊柏林導演的空拍紀錄片為背景，演出一場別開生面的原住民 音樂會。

原聲國際學院合唱團團員與陳永豐(後排右三)以及貴賓們合照。(記者孫影真／攝影)

音樂會由亞裔 未來基金會與普林斯頓高中華語文俱樂部協辦，合唱團演唱六首歌曲，曲目包括「拍手歌」、以鼻笛演奏的「鄒族古調」、「回到原鄉來」、「遇見布農」、周鑫泉編曲的閩南語歌曲「望春風」、以及英文歌曲「When You Believe」。

紐約華僑文化服務中心主任陳永豐感謝眾多的台美鄉親出席，他表示，原聲國際音樂學院很多學生在2016年曾來紐約訪演，其中有兩位如今在美國大學裡就學，學校努力培養這些偏鄉的小孩，讓他們成長茁壯，更讓他們國際化。

原聲國際學院校長謝榮懋說，這次巡演希望能尋求各界的支援，幫助他們成立高中、國中、國小三個學部的職業學校，同時能幫助這些偏鄉的孩子，有足夠的教育資源。

來自南投縣信義鄉，目前就讀於北卡衛理公會大學的學生伍瀚因為聽到原聲在安排美國巡演活動，主動跟老師們連絡，來幫忙盡一份心力。布農族的團員伍書韓，從小學一年級就加入了原聲合唱團，今年即將進大學就讀，她希望以優異的成績申請獎學金，以減輕負擔學費的壓力。

原聲國際學院目前學生大多來自台灣玉山腳下的偏鄉原住民部落，合唱團保留原住民傳統歌曲及音色，並融入現代音樂元素，藉由原住民天賦的美聲「讓世界聽見玉山唱歌」，經常受邀參與國內外公益性的慈善音樂會，此行計畫在美東進行兩周訪問。

新澤西 中文學校協會董事長戴松昌、會長謝嘉文、亞裔未來基金會創辦人鍾文忠、全美中文學校協會總會總會長江海寧、新州北部美華聯誼會會長孫影真、瑞谷中文學校臺灣華語文學習中心負責人張淑娟出席音樂會。