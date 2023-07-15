我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

台灣原聲國際學院合唱團 普林斯頓圖書館獻唱

記者孫影真／新澤西州報導
團員演唱英文歌曲「When You Believe」。(記者孫影真／攝影)
團員演唱英文歌曲「When You Believe」。(記者孫影真／攝影)

普林斯頓中文學校日前邀請來自台灣玉山腳下的原聲國際學院合唱團，在普林斯頓圖書館舉行音樂會，以「聽見原聲，看見台灣」為主題，搭配齊柏林導演的空拍紀錄片為背景，演出一場別開生面的原住民音樂會。

原聲國際學院合唱團團員與陳永豐(後排右三)以及貴賓們合照。(記者孫影真／攝影)
原聲國際學院合唱團團員與陳永豐(後排右三)以及貴賓們合照。(記者孫影真／攝影)

音樂會由亞裔未來基金會與普林斯頓高中華語文俱樂部協辦，合唱團演唱六首歌曲，曲目包括「拍手歌」、以鼻笛演奏的「鄒族古調」、「回到原鄉來」、「遇見布農」、周鑫泉編曲的閩南語歌曲「望春風」、以及英文歌曲「When You Believe」。

紐約華僑文化服務中心主任陳永豐感謝眾多的台美鄉親出席，他表示，原聲國際音樂學院很多學生在2016年曾來紐約訪演，其中有兩位如今在美國大學裡就學，學校努力培養這些偏鄉的小孩，讓他們成長茁壯，更讓他們國際化。

原聲國際學院校長謝榮懋說，這次巡演希望能尋求各界的支援，幫助他們成立高中、國中、國小三個學部的職業學校，同時能幫助這些偏鄉的孩子，有足夠的教育資源。

來自南投縣信義鄉，目前就讀於北卡衛理公會大學的學生伍瀚因為聽到原聲在安排美國巡演活動，主動跟老師們連絡，來幫忙盡一份心力。布農族的團員伍書韓，從小學一年級就加入了原聲合唱團，今年即將進大學就讀，她希望以優異的成績申請獎學金，以減輕負擔學費的壓力。

原聲國際學院目前學生大多來自台灣玉山腳下的偏鄉原住民部落，合唱團保留原住民傳統歌曲及音色，並融入現代音樂元素，藉由原住民天賦的美聲「讓世界聽見玉山唱歌」，經常受邀參與國內外公益性的慈善音樂會，此行計畫在美東進行兩周訪問。

新澤西中文學校協會董事長戴松昌、會長謝嘉文、亞裔未來基金會創辦人鍾文忠、全美中文學校協會總會總會長江海寧、新州北部美華聯誼會會長孫影真、瑞谷中文學校臺灣華語文學習中心負責人張淑娟出席音樂會。

原住民 亞裔 新澤西

上一則

國家亞太老齡化中心 NAPCA 分享紅藍卡和白卡的最新資訊

下一則

密西根湖畔海角點 納入芝加哥官方地標

延伸閱讀

台原聲童聲合唱團抵灣區 僑胞熱迎

台原聲童聲合唱團抵灣區 僑胞熱迎
新竹教育團 訪喜瑞都中文學校

新竹教育團 訪喜瑞都中文學校
新竹教育團訪喜瑞都中文學校 交流合作資源共享

新竹教育團訪喜瑞都中文學校 交流合作資源共享
薄英戡出任華夏中文學校總校校長

薄英戡出任華夏中文學校總校校長

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪