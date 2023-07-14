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新州夫婦赴墨代孕 嬰兒護照苦候11周

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州紐瓦凱茲夫婦在墨西哥由代理孕母生下的兒子，因出生證明問題，使得護照申請遭延誤。(美聯社)
新澤西州紐瓦凱茲夫婦在墨西哥由代理孕母生下的兒子，因出生證明問題，使得護照申請遭延誤。(美聯社)

新澤西州紐瓦克(Newark)一對夫婦蘿拉和山姆·凱茲(Laura and Sam Kaitz)花費超過6萬元，在墨西哥找到代理孕母，生下兒子賽門(Simon)，不料因為出生證明問題，折騰11個星期後，終於取得新護照，將賽門帶回國扶養。

山姆5日取得兒子賽門的新護照，隔天父子倆就搭機返回新州，讓初為人母的蘿拉終於放下心中的大石頭，並興奮表示：「太棒了，但我感覺很不真實。」因為出生證明卡關，賽門申辦護照，遭到美國駐墨西哥大使館拖延11周之久，直到DNA親子鑑定結果出爐，才解決問題。

2021年6月，美國大使館就曾發布新聞稿警告，在墨西哥代理孕母所生子女的出生證明將面臨「意外且長期的延宕」。

新聞稿表示：「儘管醫療院所宣稱代孕在墨西哥屬合法行為，並積極宣傳墨西哥是國際商業代孕最佳地點，但實際上，外國人或同性伴侶在墨西哥代孕並未受到法律保障。」並補充道：「墨西哥法院不會承認外國父母或同性伴侶和代孕母親之間簽訂的代孕協議。」

蘿拉表示，由丈夫山姆的精子和一位匿名卵子捐贈者，透過體外受精方式，在試管中成功孕育出嬰兒胚胎，再植入代理孕母子宮，並於4月18日生下賽門，不過因為早產七周，賽門住進新生兒加護病房治療，但蘿拉卻被禁止探望，因為院方只允許親生父母探望嬰兒。

於是丈夫山姆親赴墨西哥醫院陪伴賽門，直到三周後出院，但是賽門出生證明上母親名字登記為蘿拉而非代理孕母，加上有諸多資料不詳，被美國大使館視為無效證件，遲遲不肯核發護照。

凱茲夫婦事後坦承，關於賽門的出生以及代孕現行法規都受到墨西哥代孕機構誤導，差點無法將兒子帶回家。

墨西哥 大使館 新澤西州

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