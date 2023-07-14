新州教師連線阿富汗 教當地女孩英文

新州普林斯頓胡恩中學一名教師，遠距提供阿富汗女孩線上英語課程。(取材自臉書)

阿富汗 在神學士 政權掌控下，女性教育權益受到打壓，新澤西州 普林斯頓私立胡恩中學(The Hun School of Princeton)的教師霍爾姆(Seth Holm)，在每周四晚上透過線上英語課程，幫助遠在地球另一端的阿富汗女孩學習英文。

霍爾姆說，這群女孩是他這一生中遇過最勇敢的人。神學士政府因為禁止六年級以上女孩上學，讓這些渴望學習的女孩只能冒著風險上網獲取新知，因為她們深信擁有英文能力是擁有更好生活的唯一機會。

新州普林斯頓胡恩中學是一所私立寄宿學校，校內的一名阿富汗學生扎赫拉(Zahra)發起號召為阿富汗女孩們提供課程，在2022年開設線上課程，由住宿生輔導員霍爾姆擔任老師，在美國時間周四晚上，也就是阿富汗當地時間的周五早上幫女孩們上英文課。

由於阿富汗網路不普及，供電時間也有限，不少學生得不斷重複嘗試連線，或者跟親戚借用設備才可以順利上課。課堂上，霍爾姆會讓學生們提出問題，復習作業，也會鼓勵學生造句用字造句。

老師會和女孩們會討論霍米拉·卡德里令人心碎的回憶錄「在清真寺裡跳舞：一位阿富汗母親寫給兒子的信」，或是年輕的哈扎拉女孩愛上神學士男孩的故事，當學生們討論太過激烈或是情緒失控， 霍爾姆會給予適度幫助。

霍爾姆甚至在課堂上邀請回憶錄作者卡德里和學生互動，鼓勵女孩也都可以成為領導者，並變得更堅強。

為期四周的課程一開始約有20名學生，目前已有近200名13歲至32歲的女孩和婦女參與不同級別的課程，霍爾姆的團隊中也已有約12名女孩一同參與教學。