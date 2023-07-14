12次手術、住院300天 新州男「站起來」戰勝跳傘意外

新州跳傘玩家阿澤雷多(前)在復健期間，與意外發生當時最先搶救他的三名恩人見面。(取材自推特)

新州 男子阿澤雷多(Ian Azeredo)2019年國慶日跳傘發生嚴重意外，昏迷兩個月、經歷至少12次手術並住院300天後，如今阿澤雷多突破重重困難，重新站了起來。

阿澤雷多是名經驗豐富的跳傘玩家，在出事當下有著700多次跳傘經驗；2019年7月4日時，阿澤雷多與多名友人在薩賽克士機場(Sussex Airport)進行當天第三次跳傘時，原本一切都很順利，降落傘在3500呎高度順利打開。

但在距離僅剩400呎時，阿澤雷多突然遭遇亂流，讓他無法順利轉向降落區，並朝著機庫和電線的方向墜落。阿澤雷多隨即向左急轉好避免撞上東西，但這樣做卻讓速度增加，導致他以70哩的時速撞向地面。

阿澤雷多整個人彈起了67呎高後，才又重新摔落地面，並落在一群，正準備進行人生中第一次雙人跳傘的顧客旁。

阿澤雷多這一摔，導致骨盆粉碎、雙腿複合性骨折、多個器官嚴重受損且出現內出血；當天，包括阿澤雷多自己，以及急救人員、外科醫師、護理師，和在當天目擊他摔成重傷的人在內，都以為阿澤雷多死定了。

不過阿澤雷多活了下來。在經歷了超過12次手術，住院了300天，其中經歷兩個月的醫療性昏迷，以及多年的努力下，阿澤雷多終於又能夠走路了。

阿澤雷多形容他的康復之路，是由運氣、毅力、敬業的醫療團隊和「一系列小奇蹟累加成大奇蹟」所成就的。

治療阿澤雷多數個月的莫里斯醫療中心(Morristown Medical Center)創傷外科醫師迪法齊奧(Louis DiFazio)指出：「你希望能給來到這裡的每個人一個機會，但向他這種程度創傷的病人，通常都存活機會渺茫。他所有事情都進行的很順利，而他想要變好的毅力占了上風。」