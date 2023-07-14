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改變新州經濟 墨菲簽署3法擴大稅賦優惠

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州州長墨菲日前簽署擴大三項稅收優惠法案，其中包括將建造新州首座海上風力發電廠。圖為目前設在大西洋城沿海的岸置風力發電設施。(美聯社)
新澤西州州長墨菲日前簽署擴大三項稅收優惠法案，其中包括將建造新州首座海上風力發電廠。圖為目前設在大西洋城沿海的岸置風力發電設施。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署擴大三項稅收優惠法案，包括風力發電、電影與電視製作、以及相關開發計畫得享優渥稅收抵免(tax credit)；他宣稱這些法案將改變新州經濟，但批評者認為將加重納稅人負擔。

其中一個法案允許丹麥能源業者Ørsted公司在新州建造第一座海上風力發電廠，極具爭議性，將給予數百萬元聯邦稅收抵免。

支持者認為，建造風力發電廠可挽救新州在新興海上風力發電領域的立足點、避免工作機會外流，但反對者譴責，終將導致能源費上漲。

另一法案增加新州電影及電視稅收抵免獎勵，旨在吸引更多專業人士新州製作。

第三個方案則提高新州開發商稅收激勵計畫抵免額。

批准法案前，墨菲在儀式上表示，新法案讓新州立於21世紀經濟前哨，並為未來打造良好的就業機會和各種發展機會。

墨菲剛簽署法案三大要項中的風力發電稅收抵免將把聯邦稅收抵免流向Ørsted公司，該公司受託建造風力發電廠Ocean Wind 1，興建計劃已獲聯邦批准。

墨菲目標是，2035年前讓新州百分之百採用清潔能源以減緩氣候變遷、並在清潔能源領域居領導地位。但新州納稅人倡議團體Ratepayer Advocate警告，這項法案將增加Ørsted獲利，導致地方納稅人負擔加重。

針對電影電視製作稅收抵免，旨在吸引電影電視製作公司進駐新州製作；新法案將針對在新州興建相關設施或租賃工作室增加至少2億元稅收優惠，新州將對承諾投入5000萬元並確保設施安全的公司出資5億元。

至於企業稅收激勵計畫，有助於對開發商不易執行的房地產計畫融資，不僅創造就業機會、並可提供更多經濟適用房。開發商在大西洋城、帕特森和特倫頓開發，獎勵上限翻倍至1億2000萬元。

新州 就業 新澤西州

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