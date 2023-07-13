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新州新法「有人情味」 教職員可請病假照顧親友

記者張聲肇／綜合報導

新澤西州長墨菲日前簽署實施的新法，允許學校教職員把10天病假用來照顧親友、參加親戚的喪禮等，從此當老師的人不用再擔心，孩子病了還要上學，或需向主管說謊，才能請病假。

墨菲說，參加預防醫學研習、看心理醫生、照顧家人、哀悼親友、陪伴孩子或帶孩子看醫生等，對一個人的整體福祉很重要，本法案承認此一現實，准許教職員依自己判斷，運用這10天有薪病假。

新州最大的教師工會「新澤西教育協會」說，這條法律讓家長、教育工作者、學生和公共衛生都成為贏家，但也有教育社團認為，新法實施後，教師缺課情況會更嚴重，不利學生的教育。

過去，學校教師和全職員工的10天「個人」病假，僅適用於本人生病或受傷，必須求醫的情況。現在，病假的合法使用條件擴大，不論身體或心理疾病求醫、預防醫學目的、父母配偶子女兄弟姊妹須照顧、家暴或性侵、直系親屬死亡、參加孩子的活動，甚至孩子的學校停課或托兒所關閉，都可合法請病假。

代表州內將近100個學區的「花園州學校聯盟」主席蓓西‧金斯堡(Betsy Ginsburg)說，把病假的定義擴大那麼多，會傷害學校的教學，也會增加學區人事經費的負擔。

她說，「這條法律很有人情味，但可能會造成意外的後果，我們還是要兼顧人情義理和公教體系的現實。」

新澤西教育委會協會反對這條法律，理由是某些學科的老師本來已經不足，代課老師也各校搶著要，正式教師多請幾天假，會讓學生的功課更加落後。

這種說法顯然無法說動州議會，州眾議會以67-7票，州參議會以28-6票通過了擴大教師病假定義的法案。

教師工會說，其他公私機構的員工早就可以用病假照顧家人，州政府制定這「常識」法規，表示更進一步支持教育工作者和他們的家人，「我們該從過去三年學到教訓，照顧生病的家人不是奢侈，而是必要。」

教育 新澤西州 醫學

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