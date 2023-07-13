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全美最悠久市場遭祝融 賓州百年建物燒毀

編譯俞仲慈／綜合報導

賓州首府哈里斯堡(Harrisburg)一座號稱全美最古老的市場，10日凌晨因為吊扇電路故障，引發大火，導致火場一棟百年歷史古建築物受損，所幸沒有波及人員傷亡。

根據美聯社報導，位於哈里斯堡的布羅德街市場(Broad Street Market)在10日凌晨1時左右，突然起火，消防人員獲報後趕到現場灌救，及時控制火勢，但火場一棟145年歷史的磚砌建築物，慘遭祝融之災，另一棟擁有同樣歷史的石砌建築物則幸運逃過一劫。

和賓州州議會大廈相隔四個街口的布羅德街市場，被視為國內歷史最悠久的市場，在火災發生後，哈里斯堡市長威廉姆斯(Wanda Williams)，難忍悲痛表示：「我們社區的核心被大火吞噬。」但強調受損的磚砌建築物將重建得「比過去任何時候來得更棒、更好。」 

賓州民主黨籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)也表示，燒毀的磚砌建築物將進行重建，並為原本在磚砌建築物內作生意的攤商尋找臨時地點營業，至於石砌建築物則繼續正常運營，

事後，哈里斯堡消防隊長恩特萊(Brian Enterline)舉行記者會表示，經過火災鑑識人員調查，確定起火原因是2017年安裝的吊扇，發生電路故障引起，同時也表示火災發生時，市場建築物內沒有任何人員。

據了解，哈里斯堡和賓州中部其他小城鎮一樣，都有實體集散市場的悠久傳統，以便出售當地農民種植的農產品、烘焙食品、手工藝品、啤酒等各種商品，而且近年來，布羅德街市場從衰敗中重新復甦，成為哈里斯堡文化交流中心。

賓州 民主黨

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