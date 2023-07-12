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貨輪失火已滅 紐瓦克港恢復運作

編譯徐薏茹／綜合報導
「大科斯塔達渥里歐號」貨輪日前在紐瓦克港發生大火，當局在控制火勢後，港口已恢復正常運作。(美聯社)
「大科斯塔達渥里歐號」貨輪日前在紐瓦克港發生大火，當局在控制火勢後，港口已恢復正常運作。(美聯社)

停靠於紐瓦克港(Port Newark)的「大科斯塔達渥里歐號」(Grande Costa D'Avorio)貨輪日前發生火災，兩名資深消防員不幸在救火期間喪命，另有五人受傷；災後四日，海岸防衛隊宣布重新開放航道，所有受救災影響的港口營運已於10日恢復正常運作，因緊急情況關閉的道路也一併重新開放。

由於船內積水，使人擔憂貨輪可能翻覆，官員表示貨輪沒有傾覆的立即可能危險，相關人員持續全力滅火。

海岸防衛隊9日表示，當局目前的主要目標是監測與檢修船上的熱點，包括搜索11號甲板與其他地方的熱點，以及最初火災導致的隱藏火勢延伸。

徹底檢修是救火過程的最後一個步驟，一旦認定火勢已經被撲滅，官方將轉至調查，並展開打撈作業。

海岸防衛隊指出，「大科斯塔達渥里歐號」7日的傾斜角度曾達到4.9度，9日之後變成較安全的2.1度，若傾斜達到5或6度，將使該船隻處於危險範圍。

這場惡火奪走紐瓦克消防員阿卡布(Augusto Acabou)、小布魯克斯(Wayne Brooks Jr.)的生命，他們救火期間被困在貨輪上。

負責大科斯塔達渥里歐號的義大利船商Grimaldi Deep Sea說明，火災時該貨輪載有超過1200輛汽車、157個貨櫃，但船上沒有電動車或危險貨物。

這場火災引發對於該市應對船上火災準備狀況的質疑，紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)表示不曾針對船上失火的情況訓練。

起火原因正由海岸防衛隊、國家運輸安全委員會(NTSB)以州和地方政府調查。

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