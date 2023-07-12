賓州朝野修法 為娛樂性大麻開綠燈

賓州州參議會兩黨議員已聯手提案，要立法通過21歲以上成年人合法使用休閒用大麻。(美聯社)

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)2022年民調顯示，賓州 有高達66%州民支持休閒用大麻合法化 ，賓州州參議會兩黨議員日前已聯手提案，要立法通過21歲以上成年人合法使用休閒用大麻，為賓州休閒用大麻開綠燈。

費城民主黨籍州參議員 史崔特(Sharif Street)和共和黨籍州參議員勞克林(Dan Laughlin)早在今年5月，即宣布提出休閒用大麻合法草案，隨後獲得州參議員芳塔那(Wayne Fontana)、凱恩(John Kane)和奇爾尼(Timothy Kearney)等三位州參議員支持。

由於個人購買大麻必須繳納8%消費稅，加上零售店也將徵收5%銷售稅，根據賓州獨立財政辦公室(Independent Fiscal Office，IFO)估算，大麻合法化可為賓州帶來4至10億元稅收。

一旦賓州大麻合法化，首先將衝擊執法單位和司法制度，根據1972年「管制品、毒品、設備和化妝品法」(Controlled Substance, Drug, Device, and Cosmetic Act)，觸犯大麻相關非暴力犯罪者，無論被捕或定罪的前科紀錄將被刪除；並成立「大麻監管委員會」(Cannabis Regulatory Control Board)推動相關配套措施。

根據草案初步內容，「大麻監管委員會」將負責核發銷售許可等相關業務，並規定習慣性食用或注射大麻或其他含四氫大麻酚(THC)成年人，使用上限為1000毫克THC和5公克大麻濃縮物；持有大麻花上限是30公克；規定唯有醫療需求者才能種植大麻，但上限為五株，僅供個人食用。

該草案規定，不得向兒童銷售大麻製品，並禁止在校車、學校操場、懲教機構、車內或功能正常的私人住宅、兒童保育機構場所，吸食或使用大麻；而且吸食大麻之際，嚴禁21歲以下任何人靠近、駕駛任何類型交通工具吸食大麻也屬違法。

另外草案也保障大麻使用者在購買槍枝、爭取兒童監護權以及租屋等方面的權益，不受侵害。