加強防偷車 新州州長簽4法案 墨菲：新法鎖定慣犯

新澤西州州長墨菲(中)日前簽署四項新法，以遏阻偷車惡行。(州長辦公室)

新澤西州 汽車失竊案頻傳，儘管2022年9至12月和2021年同期相比，汽車失竊率減少10%，今年1至5月，又比去年同期減少10%，為進一步打擊偷車賊，州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署四項新法，強調需要採取更多行動遏阻偷車惡行，以維護州民身家安全。

墨菲表示，汽車失竊不僅帶來不便，更和暴力犯罪 掛勾，重申打擊偷車賊的決心：「我們全力協助執法部門遏止汽車失竊案件，並積極追究罪犯的刑責。」並強調：「為保護新澤西人民安全，我們永遠不會停止努力。」

墨菲簽署的四項新法：

一、包括無鑰匙駕駛系統、偷竊汽車的新技術等電動汽車鑰匙(用於開鎖和啟動引擎)的犯罪人，擴大刑責。

二、偷車和交易贓車行為從一般竊盜罪，改列為單獨犯罪，並加重偷車慣犯刑期。

三、擴大汽車竊盜集團「主謀」定義，包括犯罪同夥者在內。

四、過去90天內，犯下汽車竊盜罪並定罪者，撤銷審前保釋資格。

不過新州 「美國公民自由聯盟」(ACLU)資深律師沙洛姆(Alexander Shalom)認為提高偷車賊的罰款和刑責，和新州減少受刑人入獄的司法改革，相互牴觸。

另外，前州長克里斯蒂(Chris Christie)任內改革保釋制度，被視為偷車犯罪率增加，助長慣犯一再犯行的主因，墨菲表示審前釋放新法是一項「常識性、有針對性的調整」，旨在「適度因應情況變化」的保釋改革。

當被問及是否認為此一調整可能會削弱保釋改革時，墨菲強調新法鎖定對象是「犯罪集團慣犯」，並主張：「新州保釋改革正在發揮作用，促使我們的刑事司法制度更加公平，以維護公共安全。」

根據新州警方統計，2022年新州發生1萬4320起汽車失竊案，但只有不到7%偷車賊會被捕，自去年起，州政府和地方政府採取多種措施，包括增加偵辦汽車失竊案的警力、放寬警方辦案限制，以及提撥1000萬元聯邦經費添購自動車牌識別系統等。