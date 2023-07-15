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費城獨立日遊行 中華公所隊伍吸睛 獲眾人喝彩

彭林費城圖文報導
參加遊行人員在中華公所門前合影。
參加遊行人員在中華公所門前合影。

7月4日獨立日為美國國慶日，以紀念1776年7月4日大陸會議在費城通過美國《獨立宣言》。每年的這一天，全美大大小小的教堂鐘聲齊鳴，各地居民自發舉行慶祝遊行，全美到處飄揚著紅白藍條的國旗，群眾遊行、音樂會和燃放禮花逐漸成為慶祝美國誕生日的傳統活動。

費城是美國的建國之城，獨立日對於費城民眾來說自然也是意義非凡。7月4日，一年一度的盛大國慶遊行吸引了數十萬來自世界各地的居民圍觀，為美國慶祝247歲生日。費城中華公所率領各界華裔居民組成強大的中華文化遊行隊伍，使得獨立日大遊行別具特色。

早9時，中華公所會址處已經聚集了大量華裔僑胞，眾人身穿各式民族服裝，打扮鮮豔、士氣高漲，人手一面美國國旗迎風飄揚。中華公所總顧問陳姿說：「每年一次的美國獨立日遊行是華埠的大事，我們的重視程度絲毫不亞於中國春節。」

11時，龐大遊行隊伍前的美軍儀仗部隊分列式，標誌著慶祝活動的正式開始，圍觀人群齊聲歡呼。遊行隊伍多種多樣，包括美國創立先賢、陸軍、員警、消防遊行隊，還包括各州小姐、獨立搖滾樂隊、老爺車隊等，來自世界各地的移民隊伍也不少，如菲律賓、加勒比海國家等。遊行人員身著充滿活力的服裝，遊行樂隊和文化團體為沿途民眾展示各種表演，遊行隊伍從市場街(Market Street)與2街的交界處開始，沿著市場街一路向西，走過獨立宮，行進到市政廳，並在沿途接受人群的歡呼喝彩。

中華公所遊行隊伍龐大，超過百米長度，由中華公所總顧問陳姿、董事長林興及麥鵬、費城市長亞裔人際關係專員陳威等領先，隨後是各大華裔社團僑領僑胞。開心、喜悅、CoCo快樂、富貴、好心情、四朵金花、彩虹舞蹈隊全部登場，身著各色服飾，格外靚麗。隊伍一邊前行，一邊向圍觀民眾揮手致意；李氏舞獅隊在前鑼鼓喧天，新澤西李曦帶領的舞龍隊在後穿針引線，中華公所的隊伍張弛有序、神采飛揚，得到了街邊遊客的熱烈掌聲。

遊行完畢，中華公所在東方明珠酒樓舉行慶祝宴會，600余名社區貴賓及參加遊行人士出席。眾舞蹈隊演繹多台舞蹈節目，穿插上演，場面歡聲笑語、熱鬧非凡。

中華公所總顧問陳姿在致辭中表示，15年來的獨立日大遊行，中華公所均代表費城全體華人參與，展現了華人的形象和力量，向主流社會證明華裔同胞對居住國的熱愛及關懷。華埠遊行隊伍越來越龐大，代表著越來越多的華人願意站出來弘揚中華文化。感謝中華公所全體同仁及政府人士的支持與努力，感謝華埠兄弟僑團的鼎力相助，還有眾多出錢又出力的熱心同胞，希望此等大愛精神薪火相傳、恩澤後世。

此外，中華公所董事長林興及麥鵬、美國華人華僑聯合總會主席林建新、賓州參議員謝裡夫(Sharif Street)、市議員斯奎拉(Mark Squilla)等政府官員、賓州華人僑團聯盟秘書長朱楓等僑領也紛紛上臺致辭，祝賀遊行活動順利舉辦。

中華公所總顧問陳姿（左2）、董事長林興（右3）、麥鵬（左3）等遊行合影。
中華公所總顧問陳姿（左2）、董事長林興（右3）、麥鵬（左3）等遊行合影。

費城 華人 華裔

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