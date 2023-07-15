我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

脊椎外科專家劉凱旋為您講述 微型脊柱融合手術的益處

新澤西訊
自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術。
自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術。

脊椎治療中心——Atlantic Spine Center的創始人劉凱旋醫師稱，微型脊柱融合手術(Mini-Spine-Fusion Surgery)通過降低感染風險、失血和術後併發症（包括對肌肉、韌帶和其他軟組織的創傷），為患者提供最大的益處。接受微型脊柱融合術的患者在手術後幾乎可以立即行走，通常在同一天出院，並在六周或更短的時間內恢復正常活動；而傳統的開放式脊柱融合術患者必須在行走前進行幾天的休養，並等待六個月或更長的時間才能恢復正常活動。

當保守的治療失敗時，對於因衰老和骨關節炎等疾病而遭受椎間盤病痛和下脊柱不穩定的患者來說，迷你脊柱融合手術是一種選擇。微創脊柱融合術可以矯正的其他脊柱疾病包括：1. 脊柱骨折；2. 中度腰椎滑脫，其中一根椎骨移位；3. 一個或多個腰椎間盤突出症的復發性突出；4. 椎間孔椎管狹窄，脊柱骨骼之間的小孔變窄，導致通過這些孔的神經受壓並導致疼痛，包括坐骨神經痛，以及疼痛、麻木和刺痛感通過手臂或腿。

劉醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）是著名的內窺鏡脊柱外科醫生、國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員，以及北美脊柱協會、英國脊柱基金會、國際脊柱外科促進協會和許多其他專業協會的成員。劉醫師持有美國麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

劉醫師率領的脊椎治療中心Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，致力於提供高品質的患者護理和對技術進步的深入研究，使中心躋身美國內窺鏡脊柱手術頂級中心之列。歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友預約就診，諮詢電話：855-368-5272，官方網站：www.atlanticspinecenter.com。

主診所地址：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052，開診時間：週一至五上午9點至下午6點；Edison診所地址：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820，開診時間：週一、三、四上午9點至下午6點；Jersey City診所地址：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302，開診時間：週一上午10點至下午5點；Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave, Union, NJ 07083，開診時間：週一至五上午7點至下午5點。

併發症 肌肉 關節

上一則

浙江璟原收購中國古近代字畫 紐約徵集日：7/21、7/22兩天

下一則

福爾喜護理及康復中心 舉辦社區健康博覽會

延伸閱讀

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
快看世界／全球多地洪災 氣象專家：只會更加常見

快看世界／全球多地洪災 氣象專家：只會更加常見
15-39歲罹癌年輕人變多 較50年前增30%

15-39歲罹癌年輕人變多 較50年前增30%
專家：對抗通膨序曲已結束

專家：對抗通膨序曲已結束

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪