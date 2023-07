愛迪生市府廣場 獅會旗幟飄揚

愛迪生市府廣場獅會旗幟飄揚。

六月十日週六正午,愛市獅會二十多位成員參加了在市府廣場舉行的國際獅會旗幟升旗儀式。這是愛市的印度 裔和華裔 兩個獅會(Edison Visionary & Edison Metro Lions Clubs)與市府合作的成果,獅子會旗首次特准在新州 政府機構的旗杆上飄揚,使獅友們振奮並引以為傲。

儀式由新州獅會前總監議長奇特尼斯 (Mahesh Chitnis)主持。首先,印度裔鼓樂隊敲打大鼓熱鬧開場,鼓聲響亮震耳,使80多位圍觀者感到驚心動魂。接著,兩位華裔青少獅易悅月和陳欣然表演美麗輕盈的雙人民族舞「茉莉花」,獅會女高音陳松燕演唱美國國歌,她們都獲得觀眾熱烈的掌聲。表演完後,奇特尼斯簡介獅會成立106年的歷史,並介紹在場的愛迪生市長(Sam Joshi)和市議員們。

市長在他的演說中感謝了獅子會對社區和世界的貢獻,同時前國際獅會理事羅伯特摩爾(Robert Moore)和新州16區前總監黃杰源(Eddie Hui)也致詞感謝了市長以及議員們的大力支持,批准了獅會旗與美國旗同掛杆上。

黃杰源是愛市獅會創始人,他在說詞中列舉了獅會在愛迪生市的服務,如捐食品給食庫、表演娛樂、參與國殤日遊行等。他引用獅會標語"Where there is a need, there is a Lion",以鼓勵人們有困難時找獅會幫忙。他的結語是:「讓我們一起為愛迪生市做最好的努力!」一小時的莊重儀式,在大家舉目凝視獅會旗與美國旗一同緩緩上升至頂杆而結束。

獅會聯絡電話:201-888-1642,網址:edisonmetrolionsclub.weebly.com。