我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

愛迪生市府廣場 獅會旗幟飄揚

新澤西訊
愛迪生市府廣場獅會旗幟飄揚。
愛迪生市府廣場獅會旗幟飄揚。

六月十日週六正午，愛市獅會二十多位成員參加了在市府廣場舉行的國際獅會旗幟升旗儀式。這是愛市的印度裔和華裔兩個獅會(Edison Visionary & Edison Metro Lions Clubs)與市府合作的成果，獅子會旗首次特准在新州政府機構的旗杆上飄揚，使獅友們振奮並引以為傲。

儀式由新州獅會前總監議長奇特尼斯 (Mahesh Chitnis)主持。首先，印度裔鼓樂隊敲打大鼓熱鬧開場，鼓聲響亮震耳，使80多位圍觀者感到驚心動魂。接著，兩位華裔青少獅易悅月和陳欣然表演美麗輕盈的雙人民族舞「茉莉花」，獅會女高音陳松燕演唱美國國歌，她們都獲得觀眾熱烈的掌聲。表演完後，奇特尼斯簡介獅會成立106年的歷史，並介紹在場的愛迪生市長(Sam Joshi)和市議員們。

市長在他的演說中感謝了獅子會對社區和世界的貢獻，同時前國際獅會理事羅伯特摩爾(Robert Moore)和新州16區前總監黃杰源(Eddie Hui)也致詞感謝了市長以及議員們的大力支持，批准了獅會旗與美國旗同掛杆上。

黃杰源是愛市獅會創始人，他在說詞中列舉了獅會在愛迪生市的服務，如捐食品給食庫、表演娛樂、參與國殤日遊行等。他引用獅會標語"Where there is a need, there is a Lion"，以鼓勵人們有困難時找獅會幫忙。他的結語是：「讓我們一起為愛迪生市做最好的努力！」一小時的莊重儀式，在大家舉目凝視獅會旗與美國旗一同緩緩上升至頂杆而結束。

獅會聯絡電話：201-888-1642，網址：edisonmetrolionsclub.weebly.com。

新州 華裔 印度

上一則

佛州邁阿密區通膨率9% 全美最高

下一則

浙江璟原收購中國古近代字畫 紐約徵集日：7/21、7/22兩天

延伸閱讀

榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩

榮調加拿大 新州僑社歡送駐紐台北經文處陳珮瑩
大紐約區北一女校友會年會 報名開始

大紐約區北一女校友會年會 報名開始
才花5億整修 紐約曼哈頓蒂芙尼珠寶店火災2傷

才花5億整修 紐約曼哈頓蒂芙尼珠寶店火災2傷
曼哈頓蒂芙尼珠寶店發生火災致兩人輕傷

曼哈頓蒂芙尼珠寶店發生火災致兩人輕傷

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪