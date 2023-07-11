新州允教職員使用10天病假照顧親友 「新法有人情味」

新澤西州新法允許學校教職員把十天有薪病假用來照顧親友、參加親戚的喪禮等，但部分教育團體反對。(美聯社)

新澤西州 長墨菲簽署實施的新法，允許學校教職員把十天有薪病假用來照顧親友、參加親戚的喪禮等，從此當老師的人不用再擔心孩子病了還要上課，或需向主管說謊，才能請病假。

墨菲說，參加預防醫學 研習、看心理醫生、照顧家人、哀悼親友、陪伴孩子或帶孩子看醫生等，對一個人的整體福祉很重要，新法承認此一現實，准許教職員依自己判斷，運用這十天有薪病假。

新州最大的教師工會「新澤西教育 協會」說，這條法律讓家長、教育工作者、學生和公共衛生都成為贏家，但也有教育社團認為，新法實施後，教師缺課情況會更嚴重，不利學生的教育。

過去，學校教師和全職員工的十天「個人」病假，僅適用於本人生病或受傷，必須求醫的情況。現在，病假的合法使用條件擴大，不論身體或心理疾病求醫、預防醫學目的、父母配偶子女兄弟姊妹須照顧、直系親屬死亡、參加孩子的活動，甚至孩子的學校停課或托兒所關閉，都可合法請病假。

代表州內近百學區的「花園州學校聯盟」主席金斯堡(Betsy Ginsburg)說，把病假的適用範圍擴大到這種地步，會傷害學校的教學，也會增加學區人事經費的負擔。

她說，「這條法律很有人情味，但可能會造成意外的後果，我們還是要兼顧人情義理和公教體系的現實。」

新澤西教育委會協會反對這條法律，理由是某些學科的老師本來已經不足，代課老師更是各校搶著要，正式教師多請幾天假，會讓學生的功課更加落後。

這種說法顯然無法說動州議會，眾議會以67對7票，參議會以28對6票通過了擴大教師病假定義的法案。

教師工會說，其他公私機構的員工早就可以用病假照顧家人，州政府制定這「常識」法規，表示更進一步支持教育工作者和他們的家人，「我們該從過去三年學到教訓，照顧生病的家人是必要的。」