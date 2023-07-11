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為看紐約天際線？新州男砍鄰居樹木 付出逾150萬天價

編譯俞仲慈／綜合報導
一名新澤西州居民不滿鄰居的樹蔭遮住紐約景觀，逕自雇人砍了鄰居的樹而被告，至少需花150萬元才能恢復原貌。圖為從新澤西州遙望曼哈頓。(Getty Images)
一名新澤西州居民不滿鄰居的樹蔭遮住紐約景觀，逕自雇人砍了鄰居的樹而被告，至少需花150萬元才能恢復原貌。圖為從新澤西州遙望曼哈頓。(Getty Images)

新澤西州金內倫(Kinnelon)一處房產主人辛威(Samih Shinway)因為庭院樹林茂密，遮住紐約天際線，竟然被鄰居雇人砍掉，被害人一怒之下，告上法院。目前被告已經收到非法砍伐樹木和非法入侵等33張傳票，而且預估恢復庭院原貌，得花費150萬元。

據新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，自從辛威買下鄰居哈伯(Grant Haber)的房產後，四年來雙方幾乎零互動，直到今年2月27日，辛威發現有大批園藝人員進入自家庭院砍伐樹木，辛威痛批鄰居肆意妄為的行徑：「他好像一付老子愛怎樣、就怎樣的模樣。」

事後辛威估計有40棵巨木被攔腰鋸斷，有些雪松則是頂部被砍掉，並指控哈伯砍樹全都是為了清楚遙望紐約市天際線：「如果交代工人砍掉庭院樹木，為何只砍掉這些樹木的頂部，而不是整個砍掉？就我看來，這就是罪證確鑿的鐵證。」不過當地官員清查後確認有32棵樹木被砍掉，根據新州法律規定，每任意移除一棵樹木的罰金是1000元，因此哈伯將被處以3萬2000元罰金，但是罰金和恢復庭院原貌所需的估價150萬元相比，簡直是九牛一毛。

根據報導，鄰居哈伯原本聘請律師居中調解，打算私下和解，但最終和解破局，於是辛威一狀告上法院，不料6月27日第四場視訊聽證會，意外在社群平台推特(Twitter)引起網友關注，當時有上百名網友要求上線旁聽，被承審法官拒絕。

不過辛威也藉機將此案公諸於世，他表示：「我覺得如果不討論此事，大家將會視若無睹。」並意識到樹木遭到砍伐後，空曠的庭院對居家環境造成的影響：「如今就像知名導演希區考克(Alfred Hitchcock)電影一樣，有烏鴉飛來呱呱叫。」

新澤西州 紐約市 傳票

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