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4萬新州居民可退稅但未申報 IRS:平均每人能拿回924元

記者顏伶如／綜合報導
國稅局表示，大約還有4萬名新澤西州居民符合退稅資格卻尚未領取，總共退稅金額達4200萬元，平均每人可領約924元。(美聯社)
國稅局表示，大約還有4萬名新澤西州居民符合退稅資格卻尚未領取，總共退稅金額達4200萬元，平均每人可領約924元。(美聯社)

國稅局(IRS)表示，大約還有4萬名新澤西州居民符合退稅資格卻尚未領取，總共退稅金額有4200萬元，平均每人約924元，沒有拿到退稅的原因則是沒有申報2019年的所得稅。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)說，可以領取退稅的剩餘時間已經不多，沒有申報2019年個人所得稅的民眾，申報截止日期是今年7月17日，必須完成申報才能拿到退稅。

7月17日是申報所得稅三年窗口的截止日期。國稅局說，如果退稅三年未領，這筆錢就會被財政部充公。

國稅局說，全美有150萬名納稅人可拿到平均每人893元的2019年退稅，卻還沒領，累計退稅金額達15億元。

國稅局表示，低收入與中階收入勞工如果2019年報稅年度符合「低收入勞工勞動所得稅收抵免」(Earned Income Tax Credit，EITC)資格，有機會領取最高6557元退稅。

在2019報稅年度裡，育有三名以上兒女的納稅人可以領取「低收入勞工勞動所得稅收抵免」條件為單親家長個人年收入5萬162元以下，夫妻合併報稅家庭年收入5萬5952元以下。育有兩名兒女的納稅人領取條件為單親家長個人年收入4萬6703元以下，夫妻合併報稅家庭年收入5萬2493元以下。

育有一名兒女的納稅人領取條件為單親家長個人年收入4萬1094元以下，夫妻合併報稅家庭年收入4萬6884元以下。沒有小孩的納稅人領取資格為個人年收入1萬5570元以下，夫妻合併報稅家庭年收入2萬1370元以下。

報稅稅表與填表說明可以在國稅局網站(https://www.irs.gov/forms-instructions)找到，納稅人也可撥打國稅局服務專線800-829-3676。

沃菲爾說，國稅局持續呼籲可在疫情期間可能忘記報稅的民眾趕快完成，否則將會失去領取可觀退稅的最後一次機會。

退稅 報稅 國稅局

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