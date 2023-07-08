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新州律所控告前財務長 挪用320萬公款

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州大型法律事務所McElroy Deutsch Mulvaney & Carpenter前財務長鄧利(John Dunlea)涉嫌過去十年挪用320萬元以上公款。(路透)
新澤西州大型法律事務所McElroy Deutsch Mulvaney & Carpenter前財務長鄧利(John Dunlea)涉嫌過去十年挪用320萬元以上公款。(路透)

新澤西州大型法律事務所McElroy Deutsch Mulvaney & Carpenter上周對該公司的前財務長鄧利(John Dunlea)提起訴訟，控告他過去十年挪用320萬元以上公款，發給自己巨額獎金，並用公司的美國運通卡(American Express)支付他的飯店住宿、頭等艙機票、家庭旅遊與豪華度假。

60歲的鄧利被指控詐騙公司財產且違反其信託責任，訴訟向他求償，同時要求他位在西田市(Westfield)的130萬元房產必須託管；鄧利在該事務所任職20多年，曾擔任財務長、營運長。

律師事務所稱，鄧利及同在事務所工作的妻子妮可·亞歷山大(Nicole Alexander)「蓄意違反他們的信託責任及對事務所的忠實義務，他們的無誠信服務涉及挪用公司資金、詐騙、欺詐，以及違反公司政策。」

亞歷山大是事務所的法律招募主任，她聲稱對丈夫的行動並不知情，對事務所提出反訴，根據其法庭文件，亞歷山大聲稱除了用來繳房貸的聯合帳戶之外，她與鄧利持有各自的獨立銀行帳戶，她甚至不知道丈夫支付多少贍養費給前妻。

代表律師事務所提出訴訟的Marino, Tortorella & Boyle創始合夥人馬里諾(Kevin H. Marino)在聲明中指出：「在一次薪資審查時，該公司發現薪資紀錄不準確，並進行調查，揭露該公司是長期欺詐的受害方，現在正尋求賠償。」

詐騙 新澤西州

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