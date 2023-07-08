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墨菲簽署 65歲及以上新州居民房產稅享優惠

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州議會提出「留在新州」(StayNJ)方案，擬自2026年起，針對該州65歲以上居民每年給予稅收抵免。(StayNJ官網)
新澤西州議會提出「留在新州」(StayNJ)方案，擬自2026年起，針對該州65歲以上居民每年給予稅收抵免。(StayNJ官網)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署一項新法，根據該項法令，該州年滿65歲及以上符合條件的房主與租客，從甫開始的本財年，可立即獲得250元的補貼，藉此幫助減緩該州高昂房地產稅的負擔。

該計畫最終將讓新州大多數的老年人房產稅降低一半，此外，年收入低於50萬元的家庭，每年可獲得高達6500元的稅收抵免，不過，要達到上述目標，約需兩年半時間才會生效。

為鼓勵民眾退休後繼續住在新州，州眾議會議長科林(Craig Coughlin)帶頭、參議會議長史庫塔利(Nick Scutari)支持提出「留在新州」(StayNJ)方案，擬自2026年起，針對該州65歲以上居民每年給予50%稅收抵免(tax credit)。

內情人士透露，墨菲原本反對這項方案，但與科林、史庫塔利達成協議，將減稅上限設定為6500元，但排除年收入超過50萬元的家庭。符合資格的租屋者也可獲稅收抵免。6500元上限可隨地產稅增加而調整。

原案內容是減稅上限1萬元、沒有排富條款、且租屋者抵免僅50元，激怒眾多反對者。

修正過的提案須先獲得州議會表決通過。

科林強調，這項減免計劃是為了讓全美地產稅最高的新州老人地產稅減半、留住年長居民。批評者卻認為，可能讓不需要幫助的富裕老人得到更多減免、導致州府稅收縮水情形雪上加霜，墨菲強調，依原案，就連他這麼一個身價數百萬元的華爾街退休高管也將獲得1萬元稅收抵免。反對者又說，原案對於有色人種、低收入人士為主的租屋者未能提供明顯幫助。

獨立智庫New Jersey Policy Perspective資深政策分析師陳彼得(Peter Chen) 說，老問題沒有解決，財富仍將流回已有大量財富的人。新州美樂齡會(AARP)宣傳主任利伯曼(Ev Liebman)說，年長居民希望留在新州家園養老，但財產稅太高、許多人負擔不起，最新進展令人感到鼓舞。

新州 退休 新澤西州

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