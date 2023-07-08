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創新高 費城市府加班費超出2.5億

編譯徐薏茹／綜合報導
費城市政府正面臨嚴重人力短缺問題，以致加班費用預計將創下新高，超出2億5000萬元。其中以費城警局情況最為嚴重，加班費超過1億元。(路透)
費城市政府正面臨嚴重人力短缺問題，以致加班費用預計將創下新高，超出2億5000萬元。其中以費城警局情況最為嚴重，加班費超過1億元。(路透)

費城市政府正在努力解決嚴重的人力短缺問題，今年費城支出的加班費費用預計將創下新高，超出2億5000萬元。

據估計，在上月截止的會計年度中，費城的60億元市府預算將撥出2億5800萬元支付加班費，比三年前多25%。

三年前賓州跨政府部門管理局(PICA)譴責費城加班費支出過多，要求市長肯尼(Jim Kenney)的政府團隊制定削減計畫。自那時起，費城的勞動力在新冠疫情期間及「大離職潮」的浪潮中大量外流，導致控制加班費的計畫更加複雜。

整體上，費城預算內的工作機會中有近五分之一為空缺狀態，意即市政府約有4600個職缺待補，工作量因此轉移到剩餘在職員工的肩上，造成驚人加班時數。

根據PICA的報告，加班費增加主要來自警察、監獄及消防部門。執行長史蒂芬妮·蒂普頓(Stephanie Tipton)指出，職缺最多的部門同時也是加班時數增加最多的部門，如果無法填補人力，就必須繼續加班提供服務。

警察局及消防局是費城市府最大的兩個機構，共雇用9000多人。這兩個單位的加班費占全部加班費約七成。

今年費城警局的加班費超過1億元，比上一個會計年度增加36%；警察部門面對持續的槍枝暴力危機，仍缺乏數百名警力。

人力短缺的情況不僅限於警察局或費城，全國州政府及地方政府的人員配備比率並未如私營企業般恢復穩定，勞工統計局上個月的數據顯示，除了餐旅行業與政府部門，各大行業已經恢復至疫情前水平。政府官員正在嘗試推動一些策略，以吸引求職者，包括積極宣傳活動。

費城 警察 疫情

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