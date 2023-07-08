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信用卡增收手續費 新州商家需告知消費者

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州議會通過立法，規定商家須明告信用卡用戶「增收」3%或3.5%手續費額，不得從中獲利。(路透)
新澤西州議會通過立法，規定商家須明告信用卡用戶「增收」3%或3.5%手續費額，不得從中獲利。(路透)

新澤西州議會立法規定，商家須明告信用卡用戶「增收」3%或3.5%手續費額，不得從中獲利。眾議會以74對3票，參議會更是34票全數通過，待州長簽署即生效。

提案人民主黨籍州議員莫瑞亞提(Paul Moriarty)說，法案重點是消費者必須事先被告知，用信用卡付帳，須付「處理手續」費(通常在1.5%到3.5%之間)；禁止商家從這筆手續費獲利；也就是說，增收額不得超過處理該筆交易的成本。

在參議會聯署本案的詹森(Gordon Johnson，民主黨)說，本法案制定了替民眾看緊荷包的法規，雖然許多民眾渾然不覺有此「警覺」的必要。他說，最近有不少報導，說有些商家自訂高於服務成本的信用卡手續費率，「雖然乏人注意，但在很少人攜帶現金的今天，錢幾塊錢加起來，就不得了。」

小商家本來不在乎這1.5%到3.5%的營業成本，但通膨和供應鏈等問題壓縮到他們的獲利底線，於是轉嫁成本到消費者身上。轉嫁營業成本不違法，法案只規定「轉嫁」之前要讓信用卡用戶知道。

法案規定，商家在店門口、交易網站上或餐廳菜單上清楚告知信用卡持有人增收3%或3.5%手續費，或「付現金可節省信用卡手續費」；如果是電話交易，授權簽帳前，授權人也須聽到如上訊息。

法案授權州政府消費者事物部門到各商家查帳，核對營業紀錄，以確認是否遵行本法。

詹森說，商家不必吸收信用卡交易的成本，但也不應趁機提高自己的獲利底線。「新澤西人最關切的就是東西太貴買不起，再趁人不知，增加他們的負擔，是不公平、不誠實，也不能接受的事。」

消費者可上消費事務部門的網站或打(800) 242-5846電話舉報不守法規的商家。

信用卡 新澤西州 民主黨

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