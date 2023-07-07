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34新移民 新澤西戰艦宣誓入籍

編譯周芳苑／綜合報導
位於新澤西州肯登的新澤西號戰艦，在國慶日當天為34名新移民舉行宣誓入籍儀式。(取材自臉書)
位於新澤西州肯登的新澤西號戰艦，在國慶日當天為34名新移民舉行宣誓入籍儀式。(取材自臉書)

聯邦移民官員表示，位於新澤西州肯登(Camden)的「新澤西號」戰艦(USS New Jersey，BB-62)在國慶日當天在為34名新移民舉辦一場別具意義的宣誓入籍儀式。

參加這一場入籍儀式的新移民來自21個國家，包括中國、阿富汗、巴西、保加利亞、加拿大、哥倫比亞、丹麥、多明尼加共和國、厄瓜多爾、加納、印度、約旦、墨西哥、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、聖露西亞、多哥共和國、英國和越南。

官員表示，34名新移民中有三人目前在美軍服役；其中包括陸戰隊士兵米特拉(Soham Mitra)。

美國公民移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services , USCIS)新州南部月桂山(Mount Laurel)地區分支辦公室主管多爾(Keith Dorr)主持效忠宣誓，其他官員也列席對新移民表示歡迎及祝賀。

美國公民及移民局局長賈杜(Ur M. Jaddou)樂見促成公民身分並讓所有符合資格的人都能參與入籍程序，她認為這是蘊育美國247年前誕生的諸多理想的美好延伸。

賈杜說，國慶日是對移民局使命再確認、歡迎新移民展開美國之旅的特別時機。

移民官員表示，6月30日至7月7日間，全美共有5500多新移民參加180多場宣誓入籍儀式。官員稱，光是2022年，全美便有97萬4000名新移民，其中5萬3000人在移民局的新澤西辦公室宣誓入籍。

這次在新澤西號戰艦上舉辦入籍儀式，是聯邦移民辦公室國慶日年度慶祝活動之一，全美各地都舉辦以美國獨立紀念日為主題的入籍儀式。

今年在新州舉辦入籍儀式的「新澤西號」是美國海軍史上獲得最多戰功的戰艦之一，在二次大戰、韓戰、越戰、冷戰和中東衝突中，戮力執行各項作戰任務，聲譽卓越。

位於新澤西州肯登的新澤西號戰艦，在國慶日當天為34名新移民舉行宣誓入籍儀式。(取...
位於新澤西州肯登的新澤西號戰艦，在國慶日當天為34名新移民舉行宣誓入籍儀式。(取材自臉書)
陸戰隊士兵米特拉在國慶日當天，於新澤西號戰艦上宣誓入籍。(取材自臉書)
陸戰隊士兵米特拉在國慶日當天，於新澤西號戰艦上宣誓入籍。(取材自臉書)

移民局 新澤西州 美國公民

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