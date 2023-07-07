弒親分屍 賓州特教老師8月受審

賓州頓特教老師維勒蒂‧貝克，涉嫌殺害雙親並分屍。(檢方檔案)

賓州 阿賓頓(Abington)特教老師維勒蒂‧貝克(Verity Beck)涉嫌殺害雙親並分屍，面臨一級和三級謀殺罪起訴，訂8月受審。

檢察官 表示，43歲的維勒蒂今年1月在她與父母同住的詹金鎮(Jenkintown)家中，持槍殺害雙親瑪莉安與雷德‧貝克(Miriam and Reid Beck)後，以線鋸分屍。

貝克的手足賈斯汀(Justin)因多日未收到雙親的消息而心生關切，遂於1月17日登門拜訪，孰料目睹悲劇。

警方表示，賈斯汀抵達比佛利路(Beverly Road)1100街區的老家時，看到維勒蒂在家裡，而當他尋找父母時，發現樓下浴室以毯子覆蓋的屍塊。賈斯汀報警，警方到場後，發現貝克夫婦的遺體，雷德享壽73歲，瑪莉安72歲。

助理檢察官莎曼薩‧考夫曼(Samantha Cauffman)告訴地方法官胡安妮塔‧普萊斯(Juanita Price)說，所有刑案證據都指向已遭收押的維勒蒂。

考夫曼說：「這對死者的遺族而言是場悲劇，我們將盡我們所能伸張正義。」

考夫曼表示，命案發生前幾天，維勒蒂從費城 的兩間槍店分別購買一把槍；彈道專家事後分析，證實其中一把槍殺害了瑪莉安，但奪走雷德性命的彈道模糊難辨。

蒙哥馬利郡凶殺案警探卡索(Anthony Caso)作證時表示，根據警方到場時聞到的屍臭研判，兩人已「死了一陣子了」；現場發現至少七顆點著的香氛蠟燭但仍難掩蓋屍臭，另有約20瓶清潔劑，以及多盒塑膠手套、垃圾袋抹布。

警佐拉羅薩(Shane Larosa)告訴法官，警員詢問維勒蒂雙親在哪時，她回答：「他們死了。」

考夫曼表示，命案發生前幾天，維勒蒂曾傳簡訊告知她任教天主教學校，稱母親的鎖骨受傷，且她覺得母親活不過下個周末。

考夫曼在庭上要求檢警提供貝克夫婦遇害的確切日期，以及維勒蒂究竟發射多少枚子彈。

卡索表示，凶宅外的報紙自1月7日起便無人翻動，調查人員推斷貝克夫婦克可能當天就遭遇不測。