我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

新州維權團體 製作短片推動非裔賠償

編譯俞仲慈／綜合報導
紐瓦克市長巴拉卡。(市長臉書)
紐瓦克市長巴拉卡。(市長臉書)

新澤西社會正義研究所(New Jersey Institute for Social Justice)最近製作一支三分鐘動畫短片「昭告：新澤西州賠償」(Say The Word: Reparations in New Jersey)在YouTube頻道上播出，該短片邀請紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras Baraka)擔任旁白，講述400年來，新州非裔族群遭受的不人道待遇，希望推動對非裔族群的賠償方案。

巴拉卡坦言：「很長一段時間都是遺留在歷史上的一大污點。」透過動畫短片的呈現，外界才得知新州為蓄奴地主提供獎勵措施，1864年總統大選，當時林肯總統唯一敗選的北方州就是新澤西；南北戰爭結束後、也就是「解放奴隸宣言」三年後，1866年新州是最後宣布奴隸制違法的北方州。

根據短片說明，1830年所有北方黑奴有三分之二居住在新州，即使奴隸制結束，非裔族群仍受到不公待遇，連購屋都被禁止申請貸款，導致數百萬黑人的資產無法傳承給後代，導致新州成為全國種族隔離最嚴重的州，根據社會正義研究所表示，有色人種與白人的監禁率(incarceration rate)為18比1，高居全國第一。

研究所資深顧問布魯圖斯(Jean-Pierre Brutus)表示：「我們意識到許多州民根本不了解新州奴隸史或種族隔離史，也不了解新州行之有年的制度性種族主義。」

巴拉卡補充表示：「若在法庭上坦承傷害某人，就應該進行法律訴訟，即使當事人過世，財產基本上還是可以代代繼承，正如傷害會代代相傳，必須加以修復。」

受到當前國內政治分裂影響，推動賠償非裔族群提案，實屬不易，但布魯圖斯以平權運動和廢除死刑為例，強調：「在當時也幾乎是不可能的事，因此沒理由將賠償拋諸腦後。」

據了解，巴拉卡和州內其他17城市首長，推動成立專責小組，商討對非裔族群不人道待遇提出賠償的方案，但自2020年提案以來，一直擱置在州議會，從未舉行過聽證會。

新州 非裔 新澤西州

上一則

州大校園旁5死公寓大火 破案

下一則

強化安全 華府新版駕照7/17上路

延伸閱讀

學貸豁免沒了 110萬新州人須還全額

學貸豁免沒了 110萬新州人須還全額
美國優秀醫院名單 新州4醫院上榜

美國優秀醫院名單 新州4醫院上榜
新州線上博弈 再延長5年

新州線上博弈 再延長5年
新州自助加油卡關 法案躺議會

新州自助加油卡關 法案躺議會

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹