新州維權團體 製作短片推動非裔賠償

紐瓦克市長巴拉卡。(市長臉書)

新澤西社會正義研究所(New Jersey Institute for Social Justice)最近製作一支三分鐘動畫短片「昭告：新澤西州 賠償」(Say The Word: Reparations in New Jersey)在YouTube頻道上播出，該短片邀請紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras Baraka)擔任旁白，講述400年來，新州非裔 族群遭受的不人道待遇，希望推動對非裔族群的賠償方案。

巴拉卡坦言：「很長一段時間都是遺留在歷史上的一大污點。」透過動畫短片的呈現，外界才得知新州為蓄奴地主提供獎勵措施，1864年總統大選，當時林肯總統唯一敗選的北方州就是新澤西；南北戰爭結束後、也就是「解放奴隸宣言」三年後，1866年新州是最後宣布奴隸制違法的北方州。

根據短片說明，1830年所有北方黑奴有三分之二居住在新州，即使奴隸制結束，非裔族群仍受到不公待遇，連購屋都被禁止申請貸款，導致數百萬黑人的資產無法傳承給後代，導致新州成為全國種族隔離最嚴重的州，根據社會正義研究所表示，有色人種與白人的監禁率(incarceration rate)為18比1，高居全國第一。

研究所資深顧問布魯圖斯(Jean-Pierre Brutus)表示：「我們意識到許多州民根本不了解新州奴隸史或種族隔離史，也不了解新州行之有年的制度性種族主義。」

巴拉卡補充表示：「若在法庭上坦承傷害某人，就應該進行法律訴訟，即使當事人過世，財產基本上還是可以代代繼承，正如傷害會代代相傳，必須加以修復。」

受到當前國內政治分裂影響，推動賠償非裔族群提案，實屬不易，但布魯圖斯以平權運動和廢除死刑為例，強調：「在當時也幾乎是不可能的事，因此沒理由將賠償拋諸腦後。」

據了解，巴拉卡和州內其他17城市首長，推動成立專責小組，商討對非裔族群不人道待遇提出賠償的方案，但自2020年提案以來，一直擱置在州議會，從未舉行過聽證會。