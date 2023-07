新州維權團體 製作短片推動非裔賠償

紐瓦克市長巴拉卡。(市長臉書)

新澤西社會正義研究所(New Jersey Institute for Social Justice)最近製作一支三分鐘動畫短片「昭告:新澤西州 賠償」(Say The Word: Reparations in New Jersey)在YouTube頻道上播出,該短片邀請紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras Baraka)擔任旁白,講述400年來,新州非裔 族群遭受的不人道待遇,希望推動對非裔族群的賠償方案。

巴拉卡坦言:「很長一段時間都是遺留在歷史上的一大污點。」透過動畫短片的呈現,外界才得知新州為蓄奴地主提供獎勵措施,1864年總統大選,當時林肯總統唯一敗選的北方州就是新澤西;南北戰爭結束後、也就是「解放奴隸宣言」三年後,1866年新州是最後宣布奴隸制違法的北方州。

根據短片說明,1830年所有北方黑奴有三分之二居住在新州,即使奴隸制結束,非裔族群仍受到不公待遇,連購屋都被禁止申請貸款,導致數百萬黑人的資產無法傳承給後代,導致新州成為全國種族隔離最嚴重的州,根據社會正義研究所表示,有色人種與白人的監禁率(incarceration rate)為18比1,高居全國第一。

研究所資深顧問布魯圖斯(Jean-Pierre Brutus)表示:「我們意識到許多州民根本不了解新州奴隸史或種族隔離史,也不了解新州行之有年的制度性種族主義。」

巴拉卡補充表示:「若在法庭上坦承傷害某人,就應該進行法律訴訟,即使當事人過世,財產基本上還是可以代代繼承,正如傷害會代代相傳,必須加以修復。」

受到當前國內政治分裂影響,推動賠償非裔族群提案,實屬不易,但布魯圖斯以平權運動和廢除死刑為例,強調:「在當時也幾乎是不可能的事,因此沒理由將賠償拋諸腦後。」

據了解,巴拉卡和州內其他17城市首長,推動成立專責小組,商討對非裔族群不人道待遇提出賠償的方案,但自2020年提案以來,一直擱置在州議會,從未舉行過聽證會。