花5年找到救命護士 熱狗店主謝恩人

拉克若斯(右)在熱狗攤與妻子合照。(GoFundMe網站)

新澤西州柏克萊 Der Wunder Wiener熱狗攤業主拉克若斯(Gerald LaCrosse)2018年6月11日在自己的攤販車裡，遭一輛多功能車(SUV )撞翻，幸好路過的護士爬進車裡替他頭部包紮止血，他才保住性命，但五年來一直無緣得知恩人的身分。

拉克若斯透過澤西海岸連線(Jersey Shore Online)媒體，得知她的姓名叫做派翠西亞‧昆克爾(Patricia Kunkle)並連絡見面，上周終於有機會當面感謝她的救命之恩。

當時，上完夜班在回家路上的昆克爾，在急救人員接手後，就默默離開現場，心想，「他的復原之路將很漫長。」受害人自己回顧傷勢有多慘：脾臟破裂，腸子斷掉，肩部需手術換新，何況還在服用稀釋血液的藥，若不是訓練有素的護士停下車來，帶著急救包及時相救，「我可能流血過多死亡。」

昆克爾表示，團隊救治才是拉克若斯沒丟掉性命的關鍵，包括路人共同撐住車頂，不致垮下來壓到他。

拉克若斯在太太、女兒和外孫女陪伴下，和先生女兒陪同前來的昆克爾見面。兩人擁抱之後，他表達感恩，邀請她全家一同參觀7月4日的國慶煙火，並保持聯絡。

他原來計畫今年6月11日受傷五周年日，在9號公路貝維爾(Bayville)路段原來地點不遠處重新開業，但因故延後。