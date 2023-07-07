我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

花5年找到救命護士 熱狗店主謝恩人

記者張聲肇／綜合報導
拉克若斯(右)在熱狗攤與妻子合照。(GoFundMe網站)
拉克若斯(右)在熱狗攤與妻子合照。(GoFundMe網站)

新澤西州柏克萊Der Wunder Wiener熱狗攤業主拉克若斯(Gerald LaCrosse)2018年6月11日在自己的攤販車裡，遭一輛多功能車(SUV)撞翻，幸好路過的護士爬進車裡替他頭部包紮止血，他才保住性命，但五年來一直無緣得知恩人的身分。

拉克若斯透過澤西海岸連線(Jersey Shore Online)媒體，得知她的姓名叫做派翠西亞‧昆克爾(Patricia Kunkle)並連絡見面，上周終於有機會當面感謝她的救命之恩。

當時，上完夜班在回家路上的昆克爾，在急救人員接手後，就默默離開現場，心想，「他的復原之路將很漫長。」受害人自己回顧傷勢有多慘：脾臟破裂，腸子斷掉，肩部需手術換新，何況還在服用稀釋血液的藥，若不是訓練有素的護士停下車來，帶著急救包及時相救，「我可能流血過多死亡。」

昆克爾表示，團隊救治才是拉克若斯沒丟掉性命的關鍵，包括路人共同撐住車頂，不致垮下來壓到他。

拉克若斯在太太、女兒和外孫女陪伴下，和先生女兒陪同前來的昆克爾見面。兩人擁抱之後，他表達感恩，邀請她全家一同參觀7月4日的國慶煙火，並保持聯絡。

他原來計畫今年6月11日受傷五周年日，在9號公路貝維爾(Bayville)路段原來地點不遠處重新開業，但因故延後。

他的熱狗攤重新開張後，有一個人不必帶錢包就可光顧。拉克若斯說，「我告訴她，她活著一天，絕對沒有必要再花錢買熱狗。」他的熱狗攤在當地很有名，車禍後，大家出資幫他家度過難關，也希望他能夠重新開業。

新澤西州柏克萊熱狗攤業主拉克若斯。(警局檔案)
新澤西州柏克萊熱狗攤業主拉克若斯。(警局檔案)

新澤西州 柏克萊 SUV

上一則

州大校園旁5死公寓大火 破案

下一則

強化安全 華府新版駕照7/17上路

延伸閱讀

紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家

紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家
美國護士接生女嬰 22年後成媳婦 準新娘翻舊照驚喜

美國護士接生女嬰 22年後成媳婦 準新娘翻舊照驚喜
10分鐘吞76熱狗麵包 大胃王的秘密：短脖、寬下巴、大牙齒

10分鐘吞76熱狗麵包 大胃王的秘密：短脖、寬下巴、大牙齒
康尼島國慶日熱狗大賽須藤美貴奪冠 男子組因暴雨拖延

康尼島國慶日熱狗大賽須藤美貴奪冠 男子組因暴雨拖延

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹