學貸豁免沒了 110萬新州人須還全額

新州共有118萬人背負聯邦學貸，其中普林斯頓大學畢業生每月還款中位數，在新州四年制大學當中金額最低，為109.41元。(取材自臉書)

拜登總統去年宣布的學貸 豁免計畫上周被聯邦最高法院推翻後，新澤西州百餘萬居民很快就會感受到荷包壓力。先前已經向聯邦教育部申請最高免除2萬元學貸的110萬新州 居民，仍將需要償還貸款 全額。

拜登政府日前表示，正在研議萬一學貸豁免計畫被最高法院推翻的替代方案，包括推出以收入為基準的還款新制，讓更多借款人每月償還學貸的金額降低為零。

疫情期間聯邦學貸暫停償還，但今秋就要重新恢復。9月1日起計算利息，10月1日起必須恢復償還學貸。

根據聯邦學貸統計資料，新州共有118萬人背負聯邦學貸，貸款總額為442.1億元，金額在全國各州當中位居第12高。

白宮公布數據顯示，新州有110萬人符合學貸豁免資格，其中約有半數，大約59萬300人，是領取「裴爾獎助金」(Pell grant)的低收入學生，可獲得最高2萬元學貸免除。另外半數新州民眾可獲得免除最高1萬元學貸。學貸豁免資格為個人年收入12萬5000元以下，夫妻合併家庭年收入25萬元以下。

根據新州統計，新州聯邦學貸借款人當中約三分之一貸款金額不到1萬元，這些民眾在學貸豁免計畫中將能讓所有貸款得以消除。另外21%借款人的聯邦學貸金額在1萬元至2萬元之間。聯邦學貸超過10萬元的新州借款人只有7.6%。

聯邦教育部提供的統計只包括聯邦貸款，包括Direct Loans、Federal Family Education Loans、Perkins Loans，但不包括私人學貸或州政府學貸，這些項目的學貸並不符合豁免資格。

根據就讀學校不同，新州學貸借款人恢復每月償還之後，荷包負擔也有輕重之分。

百賽克郡社區學院(Passaic County Community College)畢業生每月償還學貸中位數78.89元，在新州所有社區大學當中金額最低 ，普林斯頓大學(Princeton University)畢業生每月還款中位數，在新州四年制大學當中金額最低，為109.41元。數據並不包括沒能畢業的學生。