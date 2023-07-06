美國優秀醫院名單 新州4醫院上榜

新州恩格塢醫院被評選列入2023年「美國優秀醫院」名單。(谷歌地圖)

四家新澤西州 醫療院所登上2023年「美國優秀醫院」名單，與菁英院所如馬友診所(Mayo Clinic)、西德斯西奈醫學 中心(Cedars-Sinai Medical Center)以及克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)等並列。

新澤西媒體NJ.com報導，這四家醫院經過「貝克醫院評估」(Becker's Hospital Review)認可，指他們「臨床表現優異、病人安全、創新努力、研究及教育、病人滿意度等」都名列前茅。此外，「美國新聞及世界報導」(U.S. News & World Report)、「健康評級」(Healthgrades)、「跳蛙集團」(Leapfrog Group)及聯邦醫療保險 聯邦醫療濟助聯合服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services)等評比為全國有名。

首先是恩格塢醫院(Englewood Health)。貝克醫院評估指出，這個醫療系統擁有600多家醫療院所，在全新澤西州140個地點能提供醫療服務。另經新聞周刊(Newsweek)評為世界最佳醫院之一；美國新聞及世界報導評為最佳地區性醫院。

第二家是哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)；貝克評估指這家非營利教學醫院擁有最多「全國有名的醫學專家」，依美國新聞及世界報導，是全新澤西州最多。

第三是莫里斯醫療中心(Morristown Medical Center)，這家醫療機構經美國新聞及世界報導連續五年列為最佳醫院，名列全國前50佳醫院。

第四是薩密特市(Summit)的奧維路克醫療中心(Overlook Medical Center)；貝克醫院評估指出該中心「廣泛的醫療服務之專業」都很出名，「心臟科服務全國肯定」；美國新聞及世界報導也把本醫療中心，列為新州第五佳醫院。