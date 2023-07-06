親川選民改挺民主黨人 賓州搖擺選民或有利拜登

賓州 過往選情顯示，大批支持前總統川普的搖擺選民會在特定情況下，支持部分民主黨 候選人，而若民主黨能把握這群選民，將有利拜登 總統爭取連任。

Axios報導，這群搖擺賓州選民曾在2012年支持前總統歐巴馬，2016年力挺川普，2022年投給聯邦參議員費特曼(John Fetterman)，並可能將屬意的2024年大選候選人送進白宮。

考量全美選區的強烈黨派分化與極化，賓州選區的搖擺選民可能比想像中更具說服力，尤其是費特曼當選那場選舉，親川派的郊區郡共和黨登記選民人數大幅增加，超出預期。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)屬於溫和派民主黨人，他去年以16個百分點勝過對手；昆尼別克大學(Quinnipiac University)近期民調顯示，夏皮羅的支持率為令人稱羨的57%，且選民對他的好感度在95號州際公路(I-95)費城路段迅速重建啟用後，大幅提升。

前述路段6月11日因為油罐車意外事故而坍塌，當局調派人力與原料24小時趕工，夏皮羅政府透過直播讓全民共睹重建工程，事故路段6月23日中午重新啟用，間隔不到兩周。

民調顯示，即便川普可能在2024年再戰拜登，夏皮羅贏得約33%的川普支持者青睞，而拜登在賓州的支持率僅徘徊在39%低點。

華府智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)分析，「許多郊區的工人階級白人選民會支持具備美感與傳遞正確訊息的民主黨候選人。」

夏皮羅現已具備未來民主黨總統候選人的資格，且他以能力與實力證明，他贏得黨內懷疑派人士的信任；此外，夏皮羅擄獲工人階級的支持，他就任州長時的第一道行政命令，就是取消需要大專學歷才能在多數政府部門任職的規定，此舉讓夏皮羅在昆尼別克大學民調的工人階級白人選民支持率中，以52%強壓民主黨盟友(29%)。

若民主黨能把握支持夏皮羅與費特曼的親川選民，那對拜登贏得2024連任將是有利的局面。