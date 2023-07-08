主恩堂台語堂戶外崇拜慶祝父親節。

新澤西 主恩堂(CCCNJ)台語堂於六月十八日(週日) 父親節早上十點，在位於Randolph的Hedden Park舉辦一年一度的戶外崇拜，當天共有將近一百位成人和孩童參加這次的戶外崇拜。

當日陽光和煦、微風徐徐，大人們在公園的涼亭內唱讚美詩歌和聆聽張忠和牧師的證道。由於是父親節，張牧師證道的主題是：「地上的父與天上的父」，主旨是：「地上的父親供應我們生活所需，天上的天父供應我們永生的所需」，結論是：「我們要孝敬地上的父親，也要信靠天上的天父，不但帶給我們今生的平安和喜樂，也有永生的盼望。」

證道結束後，還有輕鬆活潑的帶動唱、深刻感人的生命見證分享，以及介紹新朋友並贈送主恩堂馬克杯給新朋友們。家長們也準備了許多戶外遊戲的各樣道具，有自動吹泡泡機、海灘氣球 、匹克球(Pickleball)等，孩子們玩得不亦樂乎，嘻笑聲不斷。

中午時分，大家一邊享用菜色豐盛可口的便當，一邊話家常，也認識新朋友。餐後還有兄弟姊妹準備的手工麻糬、傳統台式剉冰以及水果。此次一年一度的戶外崇拜，令每一位參與者的身、心、靈都得到了飽足！