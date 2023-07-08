華人醫療服務癌症健康支持計劃 成立典禮成功舉辦

Group picture左起：簡潔瑩Kathy Jahnsen, Manager, Chinese Medical Program (CMP) RWJUH、Kimyatta Washington, Regional VP, RWJBH and Rutgers CINJ、鄒興睿Stephanie Zhou, Regional Director, CSMP and CMP, RWJBH、陳界福Kirby Tan、李安琪Angela Lee, Director, CMP at RWJUH、江萱輝Shirley Hwang, Senior VP, Planning, RWJBH、Franck Nelson, AVP, Health Equity RWJUH。

6月14日，羅伯森巴拿巴斯醫療系統（RWJBH）華人 醫療服務在新澤西州 唯一的國家指定全方位綜合癌症 中心——羅格斯大學癌症中心，成功舉辦了「與你同行：華人醫療服務癌症健康支持計劃」成立典禮。來自十幾家的癌症健康團隊為大家帶來了豐富的癌症篩檢及各方面的醫療健康資料，癌症專科醫生還為大家深入講解了華人及亞裔在癌症治療上面對的各種問題及挑戰。有超過120位來自各界的嘉賓及民衆參加了當天的活動，反響十分強烈。

華人醫療服務部從2010年成立至今，已經服務華人社區的醫療病患超過12年。RWJBH高級規劃副總裁江萱輝（Shirley Hwang）為活動致開幕詞，她分享了家人的抗癌經歷並介紹了華人醫療服務部的成長和拓展，她還分享了亞裔族群癌症篩檢及癌症方面的數據。

當天的首位主講人是RWJBH和Rutgers CINJ的區域總監Kimyatta Washington，她為大家講解了羅伯森巴拿巴斯醫療系統以及新澤西癌症中心的癌症服務及優質資源和專業醫生團隊，以及即將在2025年完成的最新癌症醫院Jack and Sheryl Morris Cancer Center的多項功能。

美門醫院、美門南部分院和海洋郡醫院的腫瘤科專家和血液科專家鄧可立（Dr. Horace Tang）醫生，為大家主講了華人及亞裔的癌症狀況。通過定期篩檢和健康的生活方式來預防癌症十分重要，還需要為癌症患者和家人給予更多的社會心理支持以及癌症資源支持，改善其診療和生活質量才能得到更好的效果。

RWJBH和Rutgers CINJ的很多癌症科專家到場，其中胸腔/頭頸癌症科專家Dr. Missak Haigentz表示，他很高興能為每一位癌症患者制定詳細的治療方案。癌症放療專家Dr. Salma Jabbour醫生和癌症科及血液科專家尹芳（Dr. Faye Yin）醫生專門拍了視頻，表達了她們對患者、家屬和未來華人醫療服務癌症健康活動的支持。華人醫療服務部醫療顧問、羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如醫生（Dr. Karen Lin）雖然因出差未能到場，但從去年的前期策劃開始即在幫忙。

華人醫療服務部RWJBH主任鄒興睿（Stephanie Zou）介紹了華人醫療服務團隊和以患者為中心的「一站式」醫療服務、社區教育及外展活動，並介紹了未來即將舉行的多種癌症支持活動，希望以後在癌症預防和治療方面，通過華人醫療服務部給大家帶來更大的支持和幫助。當天還有兩位癌症患者和大家分享了自己的抗癌經歷，華人醫療服務部RWJUH的主任李安琪主持了當天的活動並分享了家人的經歷，她介紹了華人社區中廣爲人知的抗癌鬥士Virginia Lou Ng。當天有十幾位新澤西華人醫生聯盟協會（New Jersey Chinese American Physician Association-NJCAPA）的醫生們前來參加活動，其中包括家庭醫生、兒科醫生、神經科醫生、內分泌科醫生、眼科醫生等，還有幾位醫生和RWJBH和CINJ的腫瘤學家建立了聯繫，希望為病人帶來更多幫助。RWJBH醫院和CINJ癌症中心的腫瘤科專家、福建同鄉會、中美商會、聯合保險、AREAA、CCCE等社團及社區民衆等都前來參加並表示支持，幾家社團還提到可以為癌症患者及家人提供活動場地並建立合作，為社團成員舉辦預防性講座。

華人醫療服務部也將為社區提供更多相關資訊和全方位的服務，通過這些專業團隊的幫助和大家的心口相傳，將幫助華人病患和華人社區在抗癌的道路上走得更遠，歡迎聯絡華人醫療服務中文專綫：732-923-5057。