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美中醫藥協會大費城分會　舉辦費城細胞及基因治療年會

本報訊
會議現場
會議現場

2023費城細胞及基因治療年會（2023 @Philly Cell and Gene Therapy Annual Conference）於6月23日、24日，在大費城KOP喜來登酒店隆重召開。本次論壇由美中醫藥協會大費城分會（SAPA-GP）舉辦，邀請到來自生物醫藥相關領域的70多位領軍人物發表演講和研討會。大會設置有五個平行分會場、幾十場專題報告和研討會，分別聚焦於細胞、基因及核酸療法，包括基礎科研、臨床試驗、監管、生產製備、創業融資、企業架構、商務拓展、智慧財產權等，向與會者全面介紹了細胞及基因療法領域的過去、現在和未來。

大會首日由會議主席楊海忱博士致開幕辭拉開帷幕，賓夕法尼亞大學基因治療專案主任James M. Wilson博士發表了演講，對細胞及基因治療領域的現狀和未來做了全面分析。美國FDA生物製品評價與研究中心主任Peter Marks博士從新藥審批的角度，介紹了FDA為加速基因療法的研發及降低成本所開展的多項舉措。當天下午，Spark Therapeutics CSO/CTO Federico Mingozzi博士介紹了血友病基因療法的研發和生產控制；次日，著名基因治療先行者Katherine High博士總結了AAV基因治療的兩大挑戰（安全性和合理終點設計）。AskBio共同創始人Sheila Mikhail博士，用真實案例闡述了合理醫療制度的重要性。

在基因、細胞、核酸療法等系列論壇中，數十位資深科學家及製藥人發表演講，分享各自的研究團隊在細胞及基因療法領域所取得的最新進展和體會，並分析該領域所面臨的主要挑戰和發展趨勢。「化學、製造和控制」以及「臨床開發與監管」兩個分論壇，聚焦於細胞基因療法的臨床試驗和生產製備以及監管問題。「專家圓桌討論」和「企業家內核」兩個分論壇，主要關注生物醫藥研發企業的創立、商業運作和法律問題。嘉賓們與參會人士針對生物醫藥研發企業的投融資、選址、創業融資、企業架構、商務拓展、智慧財產權等多方面的議題進行了深度探討與互動，參會者、演講嘉賓和贊助商們都對大會給予了肯定，反響十分熱烈。

本次大會旨在彙聚細胞及基因治療相關的各領域人才，為科研和商業合作打造高效的交流平臺，進而促進這一新興領域的健康發展。

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